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Viber знает об «интернет-банкирах» и активно борется с ними

21.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner продолжают поступать сообщения об интернет-мошенниках, которые используют для развода популярный в Беларуси мессенджер. В компании Rakuten Viber знают о проблеме, она активно борется с очередной напастью. Только в этом году в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы.

Как пояснили в компании, чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями «Беларусбанка»). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.

Какую информацию нельзя передавать?

  • данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код;
  • любой PIN-код;
  • логин и пароль от интернет-банкинга;
  • пароль 3D Secure;
  • SMS-пароль.

В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.

Как бороться с такими мошенниками?

Во-первых, нужно отметить номер телефона мошенника как cпам в Viber. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber.

Также можно передать информацию о поддельном аккаунте в службу поддержки мессенджера. Для этого:

  • сделайте скриншоты номера телефона, с которого с вами связывался злоумышленник в Viber;
  • перейдите на сайт help.viber.com/ru/contact;
  • в открывшемся окне заполните форму обратной связи, рассказав о проблеме и прикрепив скрин.

 
 
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В редакцию Onliner продолжают поступать сообщения об интернет-мошенниках, которые используют для развода популярный в Беларуси мессенджер. В компании Rakuten Viber знают о...
 
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