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Viber знает об «интернет-банкирах» и активно борется с ними
Источник материала: Onliner
В редакцию Onliner продолжают поступать сообщения об интернет-мошенниках, которые используют для развода популярный в Беларуси мессенджер. В компании Rakuten Viber знают о проблеме, она активно борется с очередной напастью. Только в этом году в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы.
Как пояснили в компании, чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями «Беларусбанка»). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт.
Какую информацию нельзя передавать?
В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.
Как бороться с такими мошенниками?
Во-первых, нужно отметить номер телефона мошенника как cпам в Viber. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber.
Также можно передать информацию о поддельном аккаунте в службу поддержки мессенджера. Для этого:
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В редакцию Onliner продолжают поступать сообщения об интернет-мошенниках, которые используют для развода популярный в Беларуси мессенджер. В компании Rakuten Viber знают о...
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