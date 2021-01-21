Непонятное в транспортном налоге. В МНС ответили на распространенные вопросы

Источник материала: Onliner

С начала года госпошлину заменил транспортный налог, привязанный к факту владения машиной. Первые счета автовладельцы получат только в ноябре, а от автохлама нужно успеть избавиться до июля. По поводу практики взимания платежа все еще много вопросов. На некоторые — самые распространенные — ответил представитель МНС.

Напомним основные идеи нововведения. Налог привязан к факту наличия авто. По сути, получается, это налог на владение автомобилем, на имущество. Ездит машина, не ездит — платит все равно собственник авто. Если налог уплачен невовремя, придется уплатить еще достаточно большой штраф — до 10 б. в. и пеню за просрочку. Пока в КоАП указаны такие суммы. Сегодня Александр Лукашенко заявил, что нужно внести самые жесткие меры по нарушению законодательства по налогообложению.

2021 год будет переходный: в этом декабре за легковушку нужно будет заплатить только 1 б. в, а в 2022-м — оставшееся. Ставки платежа для физлиц таковы:





Спустя три недели после введения нового налога все еще остается немало невыясненных вопросов. МНС решило выступить с разъяснениями некоторых моментов во время семинара в Национальном центре правовой информации. Полная версия семинара — в видео.

Приведем несколько фактов из выступления начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского.

Не нужно платить за авто 1991 г. в. и старше (либо год выпуска не указан в документах); когда оно зарегистрировано — не важно. До 1 января 2025 года не будут платить владельцы легковых электромобилей, под льготу не подпадают гибриды. Освобождены от платы авто с ручным управлением, угнанные ТС (при наличии подтверждения). Местные органы могут освободить от платы человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Так же можно поступить, если владелец служит в армии.

Также не надо платить (совсем) тем, кто успеет снять машину с учета до 1 июля 2021 года. Это касается в первую очередь числящегося за людьми автохлама: разобранных авто, без регзнаков, VIN или даже документов на право владения. До конца февраля должен быть придуман механизм упрощенного снятия с учета ГАИ, будет обнародовано постановление Совмина.

Половину ставки заплатят ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, пенсионеры. Важное условие — наличие у владельца действующего в/у соответствующей категории. То есть переоформить авто на дедушку, если у него нет прав, не поможет получить скидку. Также не сработает вариант, когда на пожилого водителя с в/у категории В зарегистрируют грузовик, требующий категории С. Скидка в 25% положена инвалидам III группы, условие действующего в/у нужной категории — то же. МНС работает над тем, чтобы информация о льготах была у них перед начислением, чтобы гражданам не пришлось самостоятельно идти в налоговые органы.

Основной налог за 2021 год нужно оплатить к 15 ноября 2022 года. В этом году — авансовый платеж. Его заплатят только те, кто не имел допуска к участию (не прошел ТО) до 1 января 2021-го. За период, когда действовал допуск, платить не надо. Например, человек заплатил госпошлину в сентябре 2020-го по сентябрь 2021-го. Налог он заплатит только за три месяца (например, 102 рубля делить на 12 умножить на 3). Уплаченная госпошлина не возвращается, как и разница между пошлиной и налогом.

Извещения об уплате придут по почте либо через личный кабинет плательщика на сайте МНС. Чтобы зарегистрировать личный кабинет, нужно один раз обратиться в любой налоговый орган (без привязки к адресу жительства или регистрации авто) с паспортом. Выдадут учетную запись и пароль (при первом входе система требует сменить выданный пароль для безопасности данных). Там же можно и оплатить — при наличии интернет-банкинга.

Проданный по доверенности автомобиль необходимо переоформить, заключить договор купли-продажи, чтобы он сменил владельца. Нужно попытаться разыскать нового хозяина. Если договор оформлен, но не зарегистрирован в ГАИ, платить будет прежний владелец.

Исходя из слов представителя МНС, можно упростить формулу действий в случае, если вы владелец и машина не находится в вашем пользовании. 1. Авто не на ходу? В таком случае — упрощенная схема снятия с учета. Ее внедрят до конца февраля. 2. Авто на ходу? Тогда нужно искать нового хозяина. Исходя из этих слов, можно добавить еще один пункт. 3. Авто на ходу, но новый владелец отказывается встретиться для переоформления. При таком раскладе его можно заинтересовать приехать самому, упомянув, что поступите согласно пункту 1, то есть просто снимете машину с учета как неэксплуатируемую.

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