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Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января

21.01.2021 14:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении, передает РБК.

Прокуратура заявила, что представители ведомства «ориентированы на принятие предупредительных мер», и предупредила, что виновных привлекут к административной ответственности.

Ранее к акциям протеста с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального призвали его сторонники. Он был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после того, как вернулся из Германии.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил руководству «ВКонтакте» и TikTok требование удалять материалы, призывающие несовершеннолетних пользователей к участию в незаконных акциях. Подобные меры должны принять и прочие соцсети, СМИ и информационные ресурсы, заявило ведомство.

 
 
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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января.
 
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