А вы знали? У Путина вроде бы есть еще и третья дочь и она подписалась на Навального

написал у себя в твиттере один из авторов расследования «Проекта» Андрей Захаров, передает tjournal.ru "Когда я писал про третью дочку Путина, я думал, она удалит Instagram. А она в итоге подписалась на Навального", -у себя в твиттере один из авторов расследования «Проекта» Андрей Захаров, передает





Луиза Розова опубликовала сторис, где она танцует. Подпись гласит: «Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера». В ночь на 20 январясторис, где она танцует. Подпись гласит: «Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера».





расследовании Навального о «дворце» Путина в Геленджике, которое вышло 19 января (всего за двое суток более 40 млн просмотров!) «Дождь» и «Открытые медиа» предположили, что речь идёт о(всего за двое суток более 40 млн просмотров!)





В финальной части фильма глава Фонда борьбы с коррупцией со ссылкой на издание «Проект» упоминает предполагаемую дочь президента и показывает несколько кадров с ней — в общей сложности это занимает около десяти секунд.





В ноябре 2020 года «Проект» выпустил расследование о Светлане Кривоногих, назвав её близкой подругой Путина. Журналисты выяснили, что она стала акционером банка «Россия» и владелицей горнолыжного курорта «Игора», а в общей сложности получила имущество и активы на 7,7 миллиарда рублей.





В расследовании говорилось, что в 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета. В документах отец не указан, но её отчество известно — Владимировна.





Университет Брэдфорда по просьбе «Проекта» подтвердил сходство Путина и Елизаветы Кривоногих на 70,44%: сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек.





«Проект» не стал публиковать фотографии и ссылки на аккаунты несовершеннолетней девушки по этическим соображениям. После запроса журналистов Светлане Кривоногих её дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо. Однако в соцсетях вскоре нашли её инстаграм-аккаунт.





Владимир Путин официально не подтверждал, что у него есть третья дочь.