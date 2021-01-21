Источник материала: Хартия'97

Тайные покровители Трампа 1 Нина Хрущева, Project Syndicate

21.01.2021, 14:16

Экс-президент США не отвечает за штурм Капитолия единолично.

С 6 января, когда толпа сторонников Дональда Трампа штурмовала американский Капитолий, десяткам бунтовщиков предъявили обвинения. Профиль Трампа, подстрекавшего к этому восстанию, был заблокирован в основных социальных сетях, и ему грозит еще один процесс импичмента, а многие сенаторы и представители республиканцев столкнулись с резкой критикой за поддержку ложных утверждений Трампа о повсеместных фальсификациях голосов избирателей.

Но многие главные виновники остались безнаказанными. Не секрет, например, что Fox News — самый прибыльный тяжеловес в американской медиа-машине Руперта Мердока — помог подготовить почву для штурма Капитолия. С момента своего основания в 1990-х годах, его раскольническая риторика и манипуляции фактами (или альтернативными фактами, как выразилась бывший советник Трампа Келлианн Конвей) ради собственной выгоды искажали американский политический дискурс и углубляли поляризацию. И с тех пор, как Трамп появился на политической сцене, они с радостью усиливали (и вдохновляли) его ложь.

Несмотря на то, что Fox News таки бросили вызов Трампу, признав победу Джо Байдена на выборах в ноябре прошлого года, они по-прежнему поддерживают и расширяют мир фантазий, в котором живут штурмовики Капитолия. Действительно, ведущие, спонсоры и гости этого СМИ всю последнюю неделю и продвигали необоснованные теории заговора.

Не сомневайтесь: все дело в прибыли

Но в то время как Мердок, его сын Лаклан и звезды Fox News, такие как Шон Хэннити и Такер Карлсон, хотя бы известны своей лживостью, многие из их самых важных покровителей в значительной степени избежали внимания. Это включает, для начала, влиятельных лидеров крупнейших американских финансовых учреждений — таких как Blackrock, Morgan Stanley, T. Rowe Price, Vanguard Group, John Hancock и Invesco — которые являются основными акционерами Fox News и материнской компании этого медиа — Fox Corp.

Рассмотрим Билла Стромберга, генерального директора T. Rowe Price, который владеет более 16% News Corp и почти 7% Fox Corp. В то время как его фирма и он получают большую прибыль от лжи этих организаций, сам Стромберг преподносит себя как безупречного члена той же американской элиты, которую критикуют зрители Fox News. Помимо своих позиций в советах директоров Университета Джонса Хопкинса и католических благотворительных организаций, Стромберг якобы поддержал движение Black Lives Matter, выпустив заявление, в котором он обязался помочь в борьбе с расовой несправедливостью.

Но в то время как Стромберг представляет себя хорошим гражданином и хорошим католиком, он явно мало чтит библейские учения. Как сказано в евангелии от Матфея 18:6: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

Еще есть Мортимер Дж. «Тим» Бакли, президент и генеральный директор Vanguard, который владеет около 13% News Corp и более 7% Fox Corp. Как и Стромберг, Бакли занимал целый ряд должностей, улучшающих его репутацию, например, в попечительском совете Детской больнице Филадельфии. И сам Vanguard любят многие американские пенсионеры, которые извлекли пользу из инвестиционных стратегий, инициированных его основателем Джоном К. Боглом. Но возникает вопрос, сколько пенсионеров погибло безвременно, потому что Fox News лгали им о пандемии COVID-19.

В правлении News Corp есть еще больше лицемерных спекулянтов на теориях заговора. Будучи премьер-министром Испании с 1996 по 2004 год, Хосе Мария Аснар столкнулся с ужасными террористическими нападениями, включая взрыв поезда в Мадриде, в результате которого погибло около 200 человек. Аснар, по-видимому, не замечает, что он 15 лет проработал в правлении компании, которая с ликованием дестабилизировала американскую демократию, в том числе путем подстрекательства к уличным беспорядкам.

В состав совета News Corp также входит Келли Эйотт, бывшая сенатор-республиканец. Учитывая ее предыдущую роль в качестве генерального прокурора Нью-Гэмпшира, можно ожидать, что Эйотт хотя бы немного уважает правопорядок. Увы, не делая ничего, чтобы обуздать политических поджигателей, осуществляющих вещание Fox News, она оказалась морально несостоятельной, как и остальные пособники корпорации.

То же самое с членами правления Fox Corp. Возникает вопрос, как Пол Райан, бывший спикер Палаты представителей США, оправдывает свое соучастие в отношении компании к сенатору Митту Ромни, который выбрал Райана своим кандидатом на пост вице-президента на президентских выборах 2012 года. Ромни — один из немногих высокопоставленных республиканцев, которые открыто и неоднократно осуждали нападения Трампа на демократию в течение последних четырех лет.

Правда, недавно Райан подверг критике попытки республиканцев в Конгрессе оспорить голосование коллегии выборщиков и посеять сомнения по поводу победы на выборах избранного президента Джо Байдена — действия, которые, по его словам, «наносят удар по основам нашей республики». Но немногие сделали больше, чтобы подорвать эти основы, чем Fox News, и Райан, очевидно, счастлив извлечь выгоду из ее успеха.

Не сомневайтесь: все дело в прибыли. Ни у банков, ни у членов совета директоров нет веских причин, оправдывающих их поддержку News Corp и Fox News. Они просто жадны.

Их пассивная роль также не освобождает их от ответственности за нападения на американскую демократию со стороны компаний, которые они обслуживают. Как было признано в римском праве, Qui tacet consentire videtur (Молчание означает согласие).

Трамп намеренно и непосредственно спровоцировал бунт 6 января. Но он не несет ответственности единолично. Каждый из его пособников, и пособники его пособников — виновны. Тайные покровители Fox Corp, особенно те, кто так любит разглагольствовать о своем благочестии, должны теперь спросить себя, как гласит Евангелие от Марка: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

Нина Хрущева, Project Syndicate

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