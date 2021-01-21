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Юрий Шевцов: Горжусь моей командой
Источник материала: Хартия'97
Юрий Шевцов: Горжусь моей командой
Главный тренер сборной Беларуси по гандболу прокомментировал ничьей со шведами.
Главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов прокомментировал ничью с командой Швеции в матче основного раунда чемпионата мира-2021 в Египте, пишет сайт
– Я рад, потому что это было трудная игра. Мы выглядели лучше в начале, и наша защита была хороша, но стало хуже, когда шведы перехватили преимущество.
Горжусь моей командой, результатом и заработанным очком. Мы будем биться до конца. Матч против Египта будет трудным, тем более что соперник играет дома, — цитирует Шевцова офсайт турнира.
Напомним, в первом тайме белорусы вели с преимуществом в 8 мячей.
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Главный тренер сборной Беларуси по гандболу прокомментировал ничьей со шведами.
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