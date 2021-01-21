ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы запустили проект, чтобы лишить режим финансирования

21.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусы запустили проект, чтобы лишить режим финансирования

  • 21.01.2021, 14:10
Белорусы запустили проект, чтобы лишить режим финансирования

Активисты «Экономического давления» находят болевые точки в системе.

Белорусы зарубежья запустили проект, цель которого – лишить режим Лукашенко финансирования, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Чтобы достичь цели, активисты «Экономического давления» просят иностранных партнеров «одиозных» белорусских предприятий прекратить сотрудничество с последними и поддержать бастующих работников.

Бизнесменам и чиновникам напоминают о персональной ответственности и санкциях, а протестующим рабочим обеспечивают поддержку иностранных профсоюзов, ассоциаций и СМИ.

Важный результат — проверка, с которой норвежская компания Yara приехала в Беларусь; после проверки речь зашла о приостановке сотрудничества. Это плод совместной работы диаспор, стачкомов, профсоюзов и самый успешный пример экономического давления, такого же мы хотим от всех крупных партнеров.

Главные направления проекта: собрать базу данных по предприятиям, работа с профсоюзами, работа с банками и санкции.

Создатели «Экономического давления» сообщают, что уже идет работа над отдельным проектом по Белорусской атомной электростанции. Его цель — добиться, чтобы Евросоюз отказался от энергии, производимой БелАЭС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты «Экономического давления» находят болевые точки в системе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сивицкий: Если весной ситуация обострится, Кремль попытается отстранить Лукашенко от власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by