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Белорусы запустили проект, чтобы лишить режим финансирования
Источник материала: Хартия'97
Белорусы запустили проект, чтобы лишить режим финансирования
Активисты «Экономического давления» находят болевые точки в системе.
Белорусы зарубежья запустили проект, цель которого – лишить режим Лукашенко финансирования, сообщает телеграм-канал
Чтобы достичь цели, активисты «Экономического давления» просят иностранных партнеров «одиозных» белорусских предприятий прекратить сотрудничество с последними и поддержать бастующих работников.
Бизнесменам и чиновникам напоминают о персональной ответственности и санкциях, а протестующим рабочим обеспечивают поддержку иностранных профсоюзов, ассоциаций и СМИ.
Важный результат — проверка, с которой норвежская компания Yara приехала в Беларусь; после проверки речь зашла о приостановке сотрудничества. Это плод совместной работы диаспор, стачкомов, профсоюзов и самый успешный пример экономического давления, такого же мы хотим от всех крупных партнеров.
Главные направления проекта: собрать базу данных по предприятиям, работа с профсоюзами, работа с банками и санкции.
Создатели «Экономического давления» сообщают, что уже идет работа над отдельным проектом по Белорусской атомной электростанции. Его цель — добиться, чтобы Евросоюз отказался от энергии, производимой БелАЭС.
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Активисты «Экономического давления» находят болевые точки в системе.
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