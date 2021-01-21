ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Куликов: системный кризис Америки предопределен исторически

21.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Куликов: системный кризис Америки предопределен исторически

Джо Байден провел всего один день в должности президента США, но уже успел отменить несколько законов, которые принял Трамп. В частности, речь о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, об остановке строительства стены на границе с Мексикой и отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран. В своей первой речи Байден в том числе говорил и о том, что демократия возвращается в США, с чем категорически не согласен Дмитрий Куликов. 

© REUTERS / TOM BRENNER
Первые шаги и перспективы: Байден вступил в должность президента США

"Это попытка применить некий фиговый листок вместо костюмчика, который развалился, костюмчика демократии. После этого Байден сказал, что единство – это хорошо, но бороться надо с белым расизмом и внутренним терроризмом. Это должно укрепить единство, я так понимаю", - заявил Куликов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению политолога, в 2016-м Дональд Трамп пришел к власти во многом случайно. Но это лишь отсрочило неизбежное, так как в США уже давно назревает системный кризис.

"Исторически этот системный кризис предопределен и примерно понятны стадии его разворачивания. Трамп в 2016-м "проскочил" случайно, подарил миру и Америке еще четыре года. Это очень важный момент: он затормозил исторический процесс. Обычно такие люди или сильно ускоряют, или тормозят", – считает Куликов.

Скандальные выборы

Кандидат от демократов Джо Байден стал 46-м президентом США. На президентских выборах он победил республиканца Дональда Трампа.

© Photo : предоставлено Никитой Данюком
Данюк: Трамп – символ той Америки, что не хочет жить под диктатом либералов

Действующий на тот момент президент не признал итоги и попытался оспорить их в суде. В частности Трамп заявлял, что у него "украли победу". 

Также Трамп не захотел встретиться с Байденом до начала инаугурации, чем нарушил многолетнюю традицию. На самой церемонии Трамп также присутствовать отказался, покинув Белый дом на вертолете за несколько часов до ее начала.

Вместе с Байденом в должность вступила и вице-президент Камала Харрис. Инаугурация прошла 20 января.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп "проскочил" на президентский пост в США случайно, чем дал США и всему миру лишних четыре года, считает политолог Дмитрий Куликов.
 
Новости дня
Новости разные
 
6 признаков того, что у вас сильный иммунитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by