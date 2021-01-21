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Куликов: системный кризис Америки предопределен исторически
21.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Джо Байден
© REUTERS / TOM BRENNER
"Это попытка применить некий фиговый листок вместо костюмчика, который развалился, костюмчика демократии. После этого Байден сказал, что единство – это хорошо, но бороться надо с белым расизмом и внутренним терроризмом. Это должно укрепить единство, я так понимаю", - заявил Куликов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
По мнению политолога, в 2016-м Дональд Трамп пришел к власти во многом случайно. Но это лишь отсрочило неизбежное, так как в США уже давно назревает системный кризис.
"Исторически этот системный кризис предопределен и примерно понятны стадии его разворачивания. Трамп в 2016-м "проскочил" случайно, подарил миру и Америке еще четыре года. Это очень важный момент: он затормозил исторический процесс. Обычно такие люди или сильно ускоряют, или тормозят", – считает Куликов.
Скандальные выборы
Кандидат от демократов Джо Байден стал 46-м президентом США. На президентских выборах он победил республиканца Дональда Трампа.
© Photo : предоставлено Никитой Данюком
Действующий на тот момент президент не признал итоги и попытался оспорить их в суде. В частности Трамп заявлял, что у него "украли победу".
Также Трамп не захотел встретиться с Байденом до начала инаугурации, чем нарушил многолетнюю традицию. На самой церемонии Трамп также присутствовать отказался, покинув Белый дом
Вместе с Байденом в должность вступила и вице-президент Камала Харрис. Инаугурация прошла 20 января.
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Дональд Трамп "проскочил" на президентский пост в США случайно, чем дал США и всему миру лишних четыре года, считает политолог Дмитрий Куликов.
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