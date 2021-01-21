Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Куликов: системный кризис Америки предопределен исторически

Джо Байден провел всего один день в должности президента США, но уже успел отменить несколько законов, которые принял Трамп. В частности, речь о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, об остановке строительства стены на границе с Мексикой и отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран. В своей первой речи Байден в том числе говорил и о том, что демократия возвращается в США, с чем категорически не согласен Дмитрий Куликов.

"Это попытка применить некий фиговый листок вместо костюмчика, который развалился, костюмчика демократии. После этого Байден сказал, что единство – это хорошо, но бороться надо с белым расизмом и внутренним терроризмом. Это должно укрепить единство, я так понимаю", - заявил Куликов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению политолога, в 2016-м Дональд Трамп пришел к власти во многом случайно. Но это лишь отсрочило неизбежное, так как в США уже давно назревает системный кризис.

"Исторически этот системный кризис предопределен и примерно понятны стадии его разворачивания. Трамп в 2016-м "проскочил" случайно, подарил миру и Америке еще четыре года. Это очень важный момент: он затормозил исторический процесс. Обычно такие люди или сильно ускоряют, или тормозят", – считает Куликов.

Скандальные выборы

Кандидат от демократов Джо Байден стал 46-м президентом США. На президентских выборах он победил республиканца Дональда Трампа.

Действующий на тот момент президент не признал итоги и попытался оспорить их в суде. В частности Трамп заявлял, что у него "украли победу".

Также Трамп не захотел встретиться с Байденом до начала инаугурации, чем нарушил многолетнюю традицию. На самой церемонии Трамп также присутствовать отказался, покинув Белый дом на вертолете за несколько часов до ее начала.

Вместе с Байденом в должность вступила и вице-президент Камала Харрис. Инаугурация прошла 20 января.

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