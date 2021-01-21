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Ирина Шейк показала самый модный головной убор зимы-2021

21.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Модный аутфит Ирины Шейк в очередной раз взволновал публику: звезда вышла на прогулку в образе, сочетающем в себе все актуальные вещи гардероба, а также главный тренд зимы - меховую панаму.

Шейк давно славится своей способностью совмещать моделинг, социальную жизнь и материнство. Модель строит успешную карьеру, а все свободное время проводит с трехлетней дочерью от актера Брэдли Купера - Леей. Это помогло ей также завоевать статус самой стильной мамы "большого Яблока".

Недавно модель снова отправилась на прогулку по Нью-Йорку и попала в объективы папарацци. И неудивительно, ведь Шейк продемонстрировала все актуальные тренды, в том числе - самый модный головной убор зимы-2021.

Основой для образа звезды стал комбинезон из шерсти с декольте и разрезами на брюках, а также прямое пальто  серого оттенка. Все это модель сочетала с любимыми ботинками Dr.Marten's. Но самой главной "изюминкой" образа стала меховая панама, которая уже стала предметом вожделения многих героев streetstyle и блогеров.

До этого модель показала самый модный пуховик, а также прогулялась в зимнем "образе для мам".

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Супермодель вышла на прогулку с маленькой дочкой и еще раз подтвердила звание самой стильной мамы среди жительниц Нью-Йорка.
 
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