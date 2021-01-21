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Самые запоминающиеся фотокадры инаугурации Байдена
21.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Джо Байден принял присягу на Библии и официально
На инаугурации присутствовали три бывших президента США с супругами, а также уходящий вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен.
© REUTERS / TOM BRENNER
Честь исполнять национальный гимн на торжественном мероприятии
После церемонии инаугурации в Капитолии новое руководство Соединенных Штатов отправилось в Белый дом. Вечером присутствующих ждал салют, а также 90-минутное телешоу Celebrating America ("Празднующая Америка"), где выступили Кэти Перри, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Деми Ловато.
Традиционных торжественных обеда, приемов и бала не было из-за пандемии. Американцев призвали не приходить на мероприятие, а наблюдать за происходящим онлайн.
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