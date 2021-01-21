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Самые запоминающиеся фотокадры инаугурации Байдена

21.01.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Джо Байден принял присягу на Библии и официально стал 46-м президентом США. 59-ю по счету церемонию инаугурации он прошел рука об руку со своей супругой, а теперь первой леди США Джилл Байден.

На инаугурации присутствовали три бывших президента США с супругами, а также уходящий вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен.

Камала Харрис принесла присягу в качестве вице-президента США. Благодаря победе Байдена на выборах президента США Камала Харрис стала первой в истории страны женщиной - вице-президентом и первым темнокожим американским политиком на этом посту.

© REUTERS / TOM BRENNER
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Честь исполнять национальный гимн на торжественном мероприятии выпала Леди Гаге, а Дженнифер Лопес выступила с сольной программой. 

После церемонии инаугурации в Капитолии новое руководство Соединенных Штатов отправилось в Белый дом. Вечером присутствующих ждал салют, а также 90-минутное телешоу Celebrating America ("Празднующая Америка"), где выступили Кэти Перри, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Деми Ловато. 

Традиционных торжественных обеда, приемов и бала не было из-за пандемии. Американцев призвали не приходить на мероприятие, а наблюдать за происходящим онлайн.

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