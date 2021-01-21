Первый энергоблок БелАЭС вновь включен в электосеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС 21 января в 12.19 вновь включен в электричествую сеть страны, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.





«Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены, — говорится в сообщении министерства.

Вечером 16 января пресс-служба Минэнерго сообщила об отключении первого блока БелАЭС вследствие срабатывания системы защиты генератора.

«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме», — отметили в министерстве.

Пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго» сообщила, что энергосистема страны работает устойчиво.

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