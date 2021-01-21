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«Внесите самые жесткие меры». Лукашенко приказал по-американски наказывать за зарплату в конвертах

21.01.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ужесточить наказание за неуплату налогов и зарплату в конвертах потребовал Александр Лукашенко 21 января на совещании по обсуждению ряда документов с руководством Совета министров.

«Внесите самые жесткие меры». Лукашенко приказал по-американски наказывать за зарплату в конвертах
Фото с сайта lider-press.by

«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим».

Кроме того, он заявил, что за нарушения, подобные выплатам заработной платы в «конверте», должна быть «серьезнейшая ответственность».

«Примите это к исполнению немедленно», — потребовал Лукашенко.

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Ужесточить наказание за неуплату налогов и зарплату в конвертах потребовал Александр Лукашенко 21 января на совещании по обсуждению ряда документов с...
 
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