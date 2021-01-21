Лукашенко поручил правительству взяться за агроэкоусадьбы

Александр Лукашенко поручил правительству в ближайшее время досконально изучить функционирование агроэкоусадеб, чтобы не оказалось так, что поддержка оказывается тем, кто под прикрытием туристических услуг занимается иным бизнесом. Об этом он заявил 21 января на совещании по обсуждению ряда документов с руководством Совета министров.



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«Давайте еще раз вернемся в целом к законодательству по агроэкотуризму, и если надо поддержать дополнительное развитие усадеб, давайте их поддержим, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Важно, чтобы такой отдых был востребован прежде всего белорусами и доступен для белорусов».

Он отметил, что благодаря созданным в последние годы условиям возник новый сектор экономики, который получил мощное развитие — агроэкотуризм. За 14 лет число объектов агроэкотуризма выросло в 80 раз — с 34 до почти 3 тыс. В 2020 году они приняли более полумиллиона гостей.

«При этом услуги туризма стали очень популярны как среди гостей нашей страны, так и белорусов, особенно в период пандемии, когда большинство стран для путешествий закрылись. Последние события показывают, что спрос на этноотдых во всем мире будет только расти», — заметил Лукашенко.

Правительство выступает за продление действующих условий для агроэкоусадеб и сохранение льготного кредитования до 2030 года. «Я не против поддерживать, тем более это было мое решение, и я стоял у истоков зарождения агроэкотуризма. Из чего исходил: надо деревне дать дополнительно глоток воздуха. Разве это не путь поднять село? Создали соответствующие условия. Я не против поддерживать их и дальше. Но мы ни в коем случае не должны уходить за пятилетку. Мы же принимаем все программы максимум на пятилетку, давайте пятилеткой и ограничимся», — сказал Лукашенко.