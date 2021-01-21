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Scientific Reports

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаружен способ быстрой очистки организма от алкоголя Результаты соответствующего исследования содержатся в журнале Scientific Reports.

Они выяснили, что глубокое и быстрое дыхание позволяет вывести алкоголь из тела в три раза быстрее. Однако при резкой гипервентиляции человек может потерять сознание, поэтому специалисты разработали особое устройство.Аппарат представляет собой небольшой резервуар со сжатым углекислым газом, у него есть несколько соединительных трубок, маска и система клапанов. Изобретение помогает человеку поддерживать уровень углекислого газа в крови, тем самым исключая головокружение. Его уже проверили на добровольцах, теперь его нужно испытать в клинических условиях.Отмечается, что это устройство поможет создать новые методики борьбы с алкогольной интоксикацией и окажется полезно тем, кто просто хочет быстро протрезветь.