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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беаруси будут производить электромобили собственной разработки Осталось найти инвестора.

Сейчас рассматривают несколько вариантов батарей: графеновые, графено-свинцовые и лийтийионные. Последние, по словам, самая дорогая, а кроме того, литий будет продолжать расти в цене из-за того, что его запасы ограничены.Поэтому многие страны ищут новые решения для электромобилей, и белорусские ученые тоже, в январе они проведут испытания своих батарей.