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В Беаруси будут производить электромобили собственной разработки
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сейчас рассматривают несколько вариантов батарей: графеновые, графено-свинцовые и лийтийионные. Последние, по словам Гусакова, самая дорогая, а кроме того, литий будет продолжать расти в цене из-за того, что его запасы ограничены.
Поэтому многие страны ищут новые решения для электромобилей, и белорусские ученые тоже, в январе они проведут испытания своих батарей.
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