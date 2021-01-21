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В Беаруси будут производить электромобили собственной разработки

21.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беаруси будут производить электромобили собственной разработки
Иллюстративное фото
С таким заявлением выступил глава Президиума национальной академии наук Владимир Гусаков. По его словам, страна готова при наличии инвестиций выпустить электромобиль на основе своих разработок.

Сейчас рассматривают несколько вариантов батарей: графеновые, графено-свинцовые и лийтийионные. Последние, по словам Гусакова, самая дорогая, а кроме того, литий будет продолжать расти в цене из-за того, что его запасы ограничены.

Поэтому многие страны ищут новые решения для электромобилей, и белорусские ученые тоже, в январе они проведут испытания своих батарей.
 
 
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