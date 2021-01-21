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Высокий уровень сахара в крови по утрам

Советы для диабетиков по контролю эффекта феномена утренней зари

Ночные ранние симптомы диабета

Другие способы контроля уровня сахара в крови

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утренние и ночные симптомы раннего диабета, на которые важно вовремя обратить внимание Естественный подъем уровня сахара в крови ранним утром определяется как феномен утренней зари.

Естественный подъем уровня сахара в крови ранним утром определяется как феномен утренней зари. Диабетики чаще испытывают это явление. Обычно это происходит с 4 до 8 часов утра. Это повышение уровня сахара в крови обеспечивает достаточное количество энергии, чтобы начать следующий день, но у диабетиков не хватает инсулина, чтобы должным образом реагировать на это состояние. Это приводит к слишком высокому уровню сахара в крови. Поэтому утром появляются некоторые симптомы, такие как тошнота, рвота, слабость, нечеткое зрение, сильная жажда и усталость.Некоторые простые меры предосторожности могут помочь контролировать повышение уровня сахара в крови по утрам и уменьшить негативные последствия этого феномена. Некоторые шаги могут включать:обращение к врачу по поводу увеличения дозировки лекарства с утра;легкий и здоровый завтрак с продуктами, благоприятными для диабета;занятия спортом вечером;ужин за несколько часов до сна;прогулка после ужина;отказ от углеводов на ужин;обязательно есть завтрак.Просыпаться ночью с ощущением озноба и мокрого пота не является чем-то необычным, если человек страдает диабетом. Но не всем известна связь между диабетом и ночным потоотделением, а также то, как облегчить это состояние и спать спокойно.Есть несколько вещей, которые можно попробовать, чтобы уменьшить риск низкого уровня сахара в крови ночью:перед сном надо проверять уровень глюкозы и принимать меры, чтобы он не упал слишком низко за ночь;избегать алкоголя перед сном и не есть горячую и острую пищу, так как это может привести к ночному потоотделению даже у здоровых людей;изменить свой распорядок дня, чтобы выполнять упражнения в дневное время, а не перед сном. Это даст возможность пополнить запасы глюкозы до того, как придет время спать.Что касается причин ночного потоотделения, то диабет является одной из самых распространенных причин. Однако есть и другие медицинские проблемы, которые также могут привести к чрезмерному потоотделению ночью, поэтому всегда стоит пройти обследование.Ограниченное потребление углеводов может помочь в управлении уровнем сахара в крови. Регулярные физические упражнения – лучший способ держать уровень сахара в крови под контролем, а также способствовать общему здоровью. Выбрать правильную диету с богатыми клетчаткой продуктами. Всегда следить за уровнем сахара в крови. Спать правильно каждую ночь не меньше 6-8 часов. Если есть избыточный вес, то важно сбросить эти лишние килограммы.Чтобы эффективно бороться с симптомами диабета, необходимо соблюдать все меры лечения, предложенные врачом. Кроме того, стоит принимать рекомендованные лекарства вместе со здоровой диетой.