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Утренние и ночные симптомы раннего диабета, на которые важно вовремя обратить внимание
Источник материала: UDF
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Высокий уровень сахара в крови по утрам
Естественный подъем уровня сахара в крови ранним утром определяется как феномен утренней зари. Диабетики чаще испытывают это явление. Обычно это происходит с 4 до 8 часов утра. Это повышение уровня сахара в крови обеспечивает достаточное количество энергии, чтобы начать следующий день, но у диабетиков не хватает инсулина, чтобы должным образом реагировать на это состояние. Это приводит к слишком высокому уровню сахара в крови. Поэтому утром появляются некоторые симптомы, такие как тошнота, рвота, слабость, нечеткое зрение, сильная жажда и усталость.
Советы для диабетиков по контролю эффекта феномена утренней зари
Некоторые простые меры предосторожности могут помочь контролировать повышение уровня сахара в крови по утрам и уменьшить негативные последствия этого феномена. Некоторые шаги могут включать:
обращение к врачу по поводу увеличения дозировки лекарства с утра;
легкий и здоровый завтрак с продуктами, благоприятными для диабета;
занятия спортом вечером;
ужин за несколько часов до сна;
прогулка после ужина;
отказ от углеводов на ужин;
обязательно есть завтрак.
Ночные ранние симптомы диабета
Просыпаться ночью с ощущением озноба и мокрого пота не является чем-то необычным, если человек страдает диабетом. Но не всем известна связь между диабетом и ночным потоотделением, а также то, как облегчить это состояние и спать спокойно.
Есть несколько вещей, которые можно попробовать, чтобы уменьшить риск низкого уровня сахара в крови ночью:
перед сном надо проверять уровень глюкозы и принимать меры, чтобы он не упал слишком низко за ночь;
избегать алкоголя перед сном и не есть горячую и острую пищу, так как это может привести к ночному потоотделению даже у здоровых людей;
изменить свой распорядок дня, чтобы выполнять упражнения в дневное время, а не перед сном. Это даст возможность пополнить запасы глюкозы до того, как придет время спать.
Что касается причин ночного потоотделения, то диабет является одной из самых распространенных причин. Однако есть и другие медицинские проблемы, которые также могут привести к чрезмерному потоотделению ночью, поэтому всегда стоит пройти обследование.
Другие способы контроля уровня сахара в крови
Ограниченное потребление углеводов может помочь в управлении уровнем сахара в крови. Регулярные физические упражнения – лучший способ держать уровень сахара в крови под контролем, а также способствовать общему здоровью. Выбрать правильную диету с богатыми клетчаткой продуктами. Всегда следить за уровнем сахара в крови. Спать правильно каждую ночь не меньше 6-8 часов. Если есть избыточный вес, то важно сбросить эти лишние килограммы.
Чтобы эффективно бороться с симптомами диабета, необходимо соблюдать все меры лечения, предложенные врачом. Кроме того, стоит принимать рекомендованные лекарства вместе со здоровой диетой.
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Естественный подъем уровня сахара в крови ранним утром определяется как феномен утренней зари.
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