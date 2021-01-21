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Xpeng собирается покорить Европу

21.01.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У китайского производителя электрокаров Xpeng пока только две модели: кроссовер G3 и люксовый седан P7. На данный момент эти машины продаются только в Китае. Лишь одна небольшая партия G3 была отправлена в Норвегию для изучения спроса. Но, как пишет журнал TopGear, вскоре Xpeng начнут продавать по всей Европе. 

Британские журналисты пообщались с вице-президентом концерна Xpeng Брайаном Гу, и тот сообщил, что осознает потенциал рынка Евросоюза, и отметил, что обе модели изначально разрабатывались с прицелом на глобальный рынок.

«Мы намерены представить свои стратегии развития в нескольких странах Европы до конца этого года. Мы размышляем над поставками в ЕС не только кроссовера G3, но и седана P7», — рассказал топ-менеджер. Кроме того, Брайан Гу подтвердил, что Xpeng работает над более доступным седаном с уменьшенной колесной базой (по сравнению с P7).

Производитель основан в 2014 году в Гуанчжоу. Компания активно развивается и сдерживает обещания по выходу серийных моделей. Кроме того, Xpeng собирается построить собственную сеть зарядных станций.

Xpeng G3 I, 2020 г.в., новый
белый, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
80 109 р.
31 550$ / 25 965€
Xpeng G3 I Базовая, 2019 г.в., 28 000 км
красный, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
57 130 р.
22 500$ / 18 517€
Xpeng G3 I 360, 2019 г.в., 12 000 км
красный, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
65 763 р.
25 900$ / 21 315€
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У китайского производителя электрокаров Xpeng пока только две модели: кроссовер G3 и люксовый седан P7. На данный момент эти машины продаются только в Китае. Лишь одна...
 
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