Xpeng собирается покорить Европу

Источник материала: Onliner

У китайского производителя электрокаров Xpeng пока только две модели: кроссовер G3 и люксовый седан P7 . На данный момент эти машины продаются только в Китае. Лишь одна небольшая партия G3 была отправлена в Норвегию для изучения спроса. Но, как пишет журнал TopGear , вскоре Xpeng начнут продавать по всей Европе.

Британские журналисты пообщались с вице-президентом концерна Xpeng Брайаном Гу, и тот сообщил, что осознает потенциал рынка Евросоюза, и отметил, что обе модели изначально разрабатывались с прицелом на глобальный рынок.

«Мы намерены представить свои стратегии развития в нескольких странах Европы до конца этого года. Мы размышляем над поставками в ЕС не только кроссовера G3, но и седана P7», — рассказал топ-менеджер. Кроме того, Брайан Гу подтвердил, что Xpeng работает над более доступным седаном с уменьшенной колесной базой (по сравнению с P7).

Производитель основан в 2014 году в Гуанчжоу. Компания активно развивается и сдерживает обещания по выходу серийных моделей. Кроме того, Xpeng собирается построить собственную сеть зарядных станций.

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