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ЕС оштрафовала Steam за привязку цен на игры к стране
Источник материала: Onliner
ЕС
Подобную практику в комиссии ЕС посчитали неправильной и противоречащей праву на честную конкуренцию, а также лишающей жителей стран Евросоюза права выбирать наиболее подходящие для них условия сделки.
Отмечается, что Valve, в отличие от издателей, сотрудничать отказалась, однако регуляторы ЕС этому не удивлены: такой же стратегии американская компания придерживалась во время аналогичных судебных разбирательств в Австралии. Вероятно, размер штрафа для Valve и упомянутых издателей не является значительным.
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