ЕС оштрафовала Steam за привязку цен на игры к стране

Источник материала: Onliner

ЕС оштрафовал компанию Valve, а также издателей Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax за привязку цен на игры к стране. Вместе они должны заплатить $7,8 млн евро за нарушение законодательства, а именно — цен в зависимости от региона. На практике это означает то, что геймер из Германии, например, не может купить игру, которая дешевле в другой стране.

Подобную практику в комиссии ЕС посчитали неправильной и противоречащей праву на честную конкуренцию, а также лишающей жителей стран Евросоюза права выбирать наиболее подходящие для них условия сделки.

Отмечается, что Valve, в отличие от издателей, сотрудничать отказалась, однако регуляторы ЕС этому не удивлены: такой же стратегии американская компания придерживалась во время аналогичных судебных разбирательств в Австралии. Вероятно, размер штрафа для Valve и упомянутых издателей не является значительным.