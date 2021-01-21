Работа мечты: нужен ведущий волчьего блога (они заботятся о репутации)

Источник материала: Onliner

Есть такой сайт Vouk.by , там все про них самых. Работа волчьей пресс-службы очень ответственна. Например, периодически приходится оправдываться за то, что натворили обезумевшие псы. Если не удастся — опять всех убьют, поэтому репутация жизненно важна. Таким образом возникла одна из самых необычных и завидных вакансий в стране: «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (ну а кто) ищет автора в «Волчий блог».

Стоит ли говорить, что человек, которому позволено писать про волков, для них и от их имени, должен быть безупречен. Необходимы способность грамотно, внятно и интересно излагать мысль по-русски и по-белорусски, понимание английского, интерес к природе и все остальные добродетели.

По задумке тексты в блоге должны знакомить мир с реальным, а не стереотипным волком. «Это шанс максимально приблизиться к дикой природе и получать информацию из первых уст от ведущих белорусских и зарубежных экспертов по крупным млекопитающим», — манит АПБ.

За это обещают еще и платить «достойное вознаграждение, пропорциональное работе», но не называют пока конкретную сумму.

Резюме ждут на belarusianwolves@gmail.com. Туда же можно отправить тестовое задание — новость о волках, основанную на любой тематической статье The Guardian .

Предварительно посмотрите кино: