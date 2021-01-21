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Работа мечты: нужен ведущий волчьего блога (они заботятся о репутации)
Источник материала: Onliner
Есть такой сайт
Стоит ли говорить, что человек, которому позволено писать про волков, для них и от их имени, должен быть безупречен. Необходимы способность грамотно, внятно и интересно излагать мысль по-русски и по-белорусски, понимание английского, интерес к природе и все остальные добродетели.
По задумке тексты в блоге должны знакомить мир с реальным, а не стереотипным волком. «Это шанс максимально приблизиться к дикой природе и получать информацию из первых уст от ведущих белорусских и зарубежных экспертов по крупным млекопитающим», — манит АПБ.
За это обещают еще и платить «достойное вознаграждение, пропорциональное работе», но не называют пока конкретную сумму.
Резюме ждут на belarusianwolves@gmail.com. Туда же можно отправить тестовое задание — новость о волках, основанную на любой тематической статье
Предварительно посмотрите кино:
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