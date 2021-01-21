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Остаемся зимовать. Серая цапля в январе

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», подобные случаи перестают быть редкостью.

Остаемся зимовать. Серая цапля в январе

Серая цапля осталась зимовать в Заславле. На фото – птица стоит на льду реки Чарницы

Остаемся зимовать. Серая цапля в январе
Остаемся зимовать. Серая цапля в январе

Зимующие в Беларуси цапли, как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», уже не редкость в последние годы. В частности, несколько последних лет серые цапли зимовали на Нёмане и его притоках. Здесь и здесь можно посмотреть фото- и видеоистрии об этом.

Фотофакт. Серые цапли вернулись

Чем зимой (не) кормить лебедей

 
 
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Как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», подобные случаи перестают быть редкостью.
 
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