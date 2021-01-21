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Остаемся зимовать. Серая цапля в январе
21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», подобные случаи перестают быть редкостью.
Серая цапля осталась зимовать в Заславле. На фото – птица стоит на льду реки Чарницы
Зимующие в Беларуси цапли, как
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Как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», подобные случаи перестают быть редкостью.
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