Остаемся зимовать. Серая цапля в январе

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Как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», подобные случаи перестают быть редкостью.





Серая цапля осталась зимовать в Заславле. На фото – птица стоит на льду реки Чарницы









Зимующие в Беларуси цапли, как отмечают в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», уже не редкость в последние годы. В частности, несколько последних лет серые цапли зимовали на Нёмане и его притоках. Здесь и здесь можно посмотреть фото- и видеоистрии об этом.

Фотофакт. Серые цапли вернулись

Чем зимой (не) кормить лебедей