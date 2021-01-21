Блогер неделю ел только картошку и рассказал, чем закончился такой эксперимент

Источник материала: Tut.by

Ютубер Роб Ривера, который ради блога проводит эксперименты над собой, решил узнать, можно ли похудеть на картошке. Правда, у пюре и чипсов есть такие минусы, что никому не захочется повторять такой опыт, пишет medialeaks .



Скриншот: medialeaks.ru

Для своего эксперимента Роб решил, что будет есть картошку без добавления соли и масла. Также Ривера пил только чай или кофе без кофеина. Ютубер поставил перед собой задачу прожить в таком режиме неделю.

— Когда я начинал, я весил 62 килограмма, а обхват моей талии был 78 сантиметров. Мне было очень интересно, изменятся ли какие-нибудь параметры, — признался Роб.

Первый вывод, к которому пришел блогер: на картофельной диете всю еду приходится готовить самостоятельно.

— В обработанных продуктах есть сахар и другие бесполезные добавки, которые не вписываются в рамки моей диеты, — объяснил ютубер.

Блогер ел картофельное пюре, печеный картофель и бататы и действительно заметил изменения в своем самочувствии.

— Я обратился к своему врачу, и он объяснил, что у меня в крови очень сильно упал уровень сахара и электролитов.

Робу пришлось добавить в своей рацион немного фруктов и щепотку соли к каждому приему пищи.

— Я похудел примерно на три килограмма и потерял где-то два сантиметра в талии. В принципе, употребление любой низкокалорийной пищи в течение недели приведет примерно к такому же результату.

Роб советует людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, выбирать более здоровые и питательные альтернативы, чем картофельная диета.