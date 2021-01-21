﻿ «АвтоВАЗ» автоматизировал «свадьбу»: российский производитель продолжает модернизацию производства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«АвтоВАЗ» автоматизировал «свадьбу»: российский производитель продолжает модернизацию производства

21.01.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В январе 2021 года на предприятии в Тольятти введены в эксплуатацию новый цех подсборки шасси с силовым агрегатом и полуавтоматическая линия по установке двигателя и шасси на производстве автомобилей на платформе B0.


Цех подсборки шасси с силовым агрегатом представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой происходит компоновка основных элементов — это силовой агрегат, подрамник, узлы шасси. Данная оснастка является универсальной и может быть использована для работы с различными моделями автомобилей, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Рядом с линией компоновки модулей шасси с силовым агрегатом организованы участки сбора кит-комплектов, сформированы прямые логистические потоки для поставки необходимых комплектующих из различных производств. В работе цеха используются роботизированные тележки автоматической доставки.

Готовый к установке модуль с мотором и шасси по автоматическим транспортным линиям поступает на участок стыковки с кузовом автомобиля (так называемая «свадьба»). Благодаря новой технологии минимизировано использование ручного труда: операторы задают направление и запускают процесс фиксации двигателя, шасси и кузова нажатием кнопки. Новое оборудование позволяет осуществлять сборку с высоким качеством и в строгом соответствии с производственным ритмом, отмечает производитель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе 2021 года на предприятии в Тольятти введены в эксплуатацию новый цех подсборки шасси с силовым агрегатом и полуавтоматическая линия по установке двигателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Внесите самые жесткие меры». Лукашенко приказал по-американски наказывать за зарплату в конвертах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by