«АвтоВАЗ» автоматизировал «свадьбу»: российский производитель продолжает модернизацию производства

Источник материала: Tut.by

В январе 2021 года на предприятии в Тольятти введены в эксплуатацию новый цех подсборки шасси с силовым агрегатом и полуавтоматическая линия по установке двигателя и шасси на производстве автомобилей на платформе B0.





Цех подсборки шасси с силовым агрегатом представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой происходит компоновка основных элементов — это силовой агрегат, подрамник, узлы шасси. Данная оснастка является универсальной и может быть использована для работы с различными моделями автомобилей, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Рядом с линией компоновки модулей шасси с силовым агрегатом организованы участки сбора кит-комплектов, сформированы прямые логистические потоки для поставки необходимых комплектующих из различных производств. В работе цеха используются роботизированные тележки автоматической доставки.

Готовый к установке модуль с мотором и шасси по автоматическим транспортным линиям поступает на участок стыковки с кузовом автомобиля (так называемая «свадьба»). Благодаря новой технологии минимизировано использование ручного труда: операторы задают направление и запускают процесс фиксации двигателя, шасси и кузова нажатием кнопки. Новое оборудование позволяет осуществлять сборку с высоким качеством и в строгом соответствии с производственным ритмом, отмечает производитель.