ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белый дом опубликовал зашифрованное объявление для программистов

21.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белый дом США на своём сайте дал объявление о приглашении на работу программистов, зашифрованное в HTML-коде. Об этом пишет Reuters.



"Если вы читаете это, то нам нужна ваша помощь", – приводит агентство выдержку из объявления. По данным журналистов, после инаугурации Джо Байдена администрация нового президента приступила к поиску работников в правительственную цифровую службу.

Цифровую службу Белого дома в 2014 году учредил тогдашний президент США Барак Обама – для модернизации системы Medicare и реформирования найма сотрудников для госучреждений. Обычно технических специалистов нанимают в цифровую службу на один-два года, отмечает Reuters.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белый дом США на своём сайте дал объявление о приглашении на работу программистов, зашифрованное в HTML-коде. Об этом пишет Reuters.
 
Новости дня
Новости разные
 
«АвтоВАЗ» автоматизировал «свадьбу»: российский производитель продолжает модернизацию производства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by