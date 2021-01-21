ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве задержан боец Алексей Кудин, которого обвиняют в сопротивлении милиции

21.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве, сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности.

В Москве задержан боец Алексей Кудин, которого обвиняют в сопротивлении милиции
"В Москве задержан боец Алексей Кудин. Ему угрожает экстрадиция в Беларусь", - говорится в сообщении.

35-летнего Кудина обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции (статья 363 УК), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кудин был задержан 10 августа (на следующий день после президентских выборов) в родном Молодечно. Он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. 21 августа спортсмена отпустили под домашний арест.

В октябре Кудина оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии на 25 базовых величин (Br 625).

19 ноября должно было пройти первое судебное заседание, однако Кудин на него не явился и покинул страну (сообщалось, что он в Париже). После этого его объявили в розыск.

Кудин часто проводил в Москве свои тренировочные сборы. Кроме того, его интересы представляло российское агенство.

Алексей Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), а также чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве, сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Шейк показала самый модный головной убор зимы-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by