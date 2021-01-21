Погода в СНГ: в Кыргызстане ожидается сильный снегопад, в Беларуси резко потеплело

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплый атмосферный фронт стремительно приближается к Москве. Он несет снегопады и резкий подъем температуры. Сегодня в российской столице минус пять, а уже завтра город охватит экстремальная оттепель. Будет на 10 градусов выше нормы. О погоде в странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Волна весеннего тепла накрыла Бишкек. В городе солнечно и до плюс 14. Но уже завтра погода резко испортится. Столицу и большую часть республики засыплет снегом. А температура воздуха опустится до минус двух. Из-за обильных осадков и резкого похолодания есть риск аварий на линиях электропередачи. Энергетики предупреждают граждан о возможных сбоях электричества.

Беларусь

Морозы отступают. Сегодня в Минске плюс один, а еще накануне было 12 градусов ниже нуля. В южных областях потеплеет до плюс четырех. Из-за резкой смены погоды в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Скопление снега и наледи на крышах может стать причиной травм. С жалобами на сосульки спасатели советуют обращаться в коммунальные службы. Также жителей просят не оставлять машины возле зданий.

Казахстан

Новую порцию метелей приготовил январь жителям Казахстана. На севере из-за непогоды закрыты дороги. Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах республики. Осадки не обойдут и столицу. В Нур-Султане день будет снежным – до 11 градусов мороза.

А в южной столице без осадков. С утра пригревает солнце. К обеду потеплеет до плюс девяти.

Теплая погода позволила сотрудникам алматинского зоопарка выпустить на прогулку в открытый вольер львенка Симбу. До этого он все время содержался в теплом павильоне. Снег привел маленького хищника в восторг.

Армения

В Армении серьезно похолодает. На севере в Шираке ночью 20-градусные морозы. Днем – до минус шести.

В Ереване наконец-то закончился снегопад и выглянуло солнце. Столбики термометров показывают минус четыре. Из-за холодов и опасности схода лавин закрыты несколько трасс. Дорога Степанцминда-Ларс, через Грузию в Россию, открыта только для пассажирского транспорта. По данным спасателей, в Северной Осетии на пункте пропуска скопилось около тысячи грузовиков.

Таджикистан

До +19 сегодня в Душанбе. Может показаться, что погода уверенно взяла курс на весну. Но уже к вечеру она сделает вираж и к ночи температура воздуха опустится до плюс трех. Такой резкий перепад может привести к образованию льда на дорогах. Дождь перейдет в мокрый снег.

В высокогорьях и вовсе возможен обильный снегопад. Опасность схода лавин. Морозы начнут крепчать. В ночь на субботу в столице Таджикистана похолодает до -10.

Азербайджан

Баку засыпало снегом – сейчас он начал таять, однако, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти до конца дня, с небольшими перерывами. Больше всего такой погоде радуются дети. Они выбегают на улицу, чтобы поиграть в снежки. А вот водителям не до веселья. На дорогах скользко и заторы. Сейчас в столице Азербайджана до плюс трех, а к вечеру похолодает до нуля.