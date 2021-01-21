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Российское МВД не исключает попыток "раскачать ситуацию" в 2021 году

21.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. МВД России прогнозирует попытки "раскачать ситуацию" в стране в 2021 году, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.

"Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД РФ.

В качестве примера он привел события в Беларуси и Кыргызстане летом-осенью прошлого года.

"Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все, что происходило в Москве в июле и августе 2019 года", - подчеркнул он.

Ответственность за призывы в акциям

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. 

По словам Горового, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.

"До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем… Пленум верховного суда №28… позволяет нам это сделать", - добавил Горовой.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве не исключают возможности попыток дестабилизации обстановки в России наподобие ситуации в Беларуси и Кыргызстане.
 
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