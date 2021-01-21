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Как "сторожевик" учится отражать атаку бомбардировщиков - видео

21.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Морякам пришлось нелегко – тренировки проходили и днем, и ночью, проблем добавили и плохие погодные условия. В темное время суток и в снегопад условия видимости ограничены.

YouTube / Минобороны России
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Экипажу "сторожевика", прямо как подводникам, пришлось искать цель и наводить на нее оружие только с помощью приборов.

Роль противника в данном случае выполнили противолодочные вертолеты Ка-27 и бомбардировщики Су-24.

Сторожевой корабль отстреливался от воздушных целей артиллерийским комплексом ближнего боя "Кортик". Учебная атака была отбита успешно.

 
 
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Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" вышел в море на учения. Как судно отражает атаки с воздуха – смотрите на видео.
 
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