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Траволта показал нового члена семьи и растрогал фанатов до слез
21.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Джон Траволта заставил поклонников прослезиться: звезда "Криминального чтива" представил публике нового члена своей семьи.
Несмотря на смерть любимой супруги, 66-летний актер продолжает оставаться человеком с большим сердцем. Траволта старается помогать детям и открыто общается со своими поклонниками: звезда активно ведет свой аккаунт в Instagram, где рассказывает о своих буднях и делится маленькими радостями.
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Траволта показал нового члена семьи и растрогал фанатов до слез
Недавно Траволта сообщил фолловерам, что в его семье произошло прибавление: актер познакомил фанатов с новым питомцем - карликовым пинчером по кличке Джинкс.
Снимок со щенком растопил сердца всех поклонников: на фото актер прижимает к себе малыша и с нежностью смотрит на нового друга.
Пользователи социальных сетей искренне порадовались за любимого актера, ведь в 2011 году Траволта потерял двух любимцев - его собак сбил грузовик.
Напомним, что в 2020 году Траволта овдовел: его супруга Келли Престон
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Несмотря на потерю своей любимой жены, звезда Голливуда не теряет веры в лучшее и радует своих подписчиков в Instagram.
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