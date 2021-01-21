Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Джон Траволта заставил поклонников прослезиться: звезда "Криминального чтива" представил публике нового члена своей семьи.

Несмотря на смерть любимой супруги, 66-летний актер продолжает оставаться человеком с большим сердцем. Траволта старается помогать детям и открыто общается со своими поклонниками: звезда активно ведет свой аккаунт в Instagram, где рассказывает о своих буднях и делится маленькими радостями.

Instagram / John Travolta © Photo : Траволта показал нового члена семьи и растрогал фанатов до слез

Недавно Траволта сообщил фолловерам, что в его семье произошло прибавление: актер познакомил фанатов с новым питомцем - карликовым пинчером по кличке Джинкс.

Снимок со щенком растопил сердца всех поклонников: на фото актер прижимает к себе малыша и с нежностью смотрит на нового друга.

Пользователи социальных сетей искренне порадовались за любимого актера, ведь в 2011 году Траволта потерял двух любимцев - его собак сбил грузовик.

Напомним, что в 2020 году Траволта овдовел: его супруга Келли Престон умерла от рака .

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