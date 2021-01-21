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В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна

21.01.2021 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета.

В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна

Как отмечают синоптики, в пятницу-воскресенье в республики столбик термометра будет находиться на отметках:

22 января

  • ночью -3..+2°С;
  • днем -1..+4°С.

23 января

  • ночью -2..+4°С;
  • днем 0..+5°С (на Брестчине до +7°С).

24 января

  • ночью -2..+4°С;
  • днем 0..+6°С.
 
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В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета.
 
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