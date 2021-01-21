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В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна
Источник материала: Навiны
В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета.
Как отмечают синоптики, в пятницу-воскресенье в республики столбик термометра будет находиться на отметках:
22 января
23 января
24 января
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В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета.
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