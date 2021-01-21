Выросла на ферме и вышла замуж за парня, с которым встречалась 10 лет. Лучшая биатлонистка прямо сейчас

Источник материала: Tut.by

Норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд на данный момент возглавляет общий зачет Кубка мира среди женщин. Она двукратный призер Олимпиады и девятикратная чемпионка мира (впереди по этому показателю только россиянка Головина и немка Нойнер). Как спортсменка, в детстве страдавшая от астмы и ненавидевшая биатлон, взобралась на мировой топ — рассказывает SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

Родилась с астмой и выросла на ферме

В декабре 2020-го Марте Олсбю-Ройзеланд исполнилось 30 лет. Она говорит, что строила себя «камень за камнем, с каждым годом приближаясь к лучшим».

В детстве Марте была болезненным ребенком. С первых минут жизни девочку мучили проблемы с дыханием.

— Я родилась с очень серьезной астмой. Все было настолько плохо, что маме пришлось бросить работу, чтобы присматривать за мной. В худшие моменты объем легких у меня был таким, будто дышишь через соломинку. Если кто-то пробовал, то знает, что это довольно трудно, — рассказывала в интервью уже взрослая чемпионка мира.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

Улучшить качество жизни Марте помогли квалифицированные врачи и поддержка близких. Она росла, окруженная любовь: резвилась на ферме, строила с братом горки для катания на санках, а, когда стала постарше, в компании его и родителей отправлялась в лыжные походы.

Марте не раз отмечала, что благодаря стойкости мамы и вере в нее других членов семьи смогла вынести многие испытания.

— Моя мама — человек, который никогда не сдается и делает все для своих детей.

Будущей биатлонистке также вовремя удалось попасть в руки хорошего норвежского доктора.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

— Он направил нас в университетскую больницу «Воксентоппен» в Осло, в отделение для детей, которые больны астмой. Там нас научили, как с этим справляться. Это было в начале 90-х, я родилась в 1990-м. Тогда еще не получили широкого распространения представления о том, что астматикам нужна физическая активность. Тогда просто выписывали лекарства. Я сидела с небулайзером (ингалятором) несколько раз в день.

Параллельно в трехлетнем возрасте девочка начала тренировать легкие, чтобы увеличить их объем (такой подход пропагандировал исследовательский проект в Осло, который работал именно с астматиками). Это дало свои плоды.

Работа с тренером Домрачевой и проблемы с дисциплиной



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

В школьном возрасте Марте уже чувствовала себя намного лучше. В девятом классе ей предстояло выбрать отделение в гимназии, и девочка сделала ставку на биатлон.

— Первые полгода я ненавидела биатлон. В группе были только мальчики — войны снежками, толкание и стычки. Если бы все зависело только от меня, то я бы бросила после двух тренировок. Но я очень рада, что папа — я говорю «заставил», но он же этого не делал — уговорил меня попробовать еще чуть-чуть. А через полгода я страстно увлеклась этим видом спорта, — вспоминала Марте.

В 15-летнем возрасте ее тренером стал опытный Рогер Груббен — экс-наставник сборной Норвегии. Это с ним индивидуально сотрудничал Уле-Эйнар Бьорндален и именно Груббен помогал Дарье Домрачевой вернуться в большой спорт после родов и подготовиться к Играм в Пхенчхане.

Рогер — сторонник жесткой дисциплины и пунктуальности, а вот Марте Олсбю была девочкой совершенно иного склада.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

— Я была настолько неорганизованной. Не проходило и тренировки без того, чтобы я что-то не забыла. Я чувствовала, что постоянно отстаю от одноклассников буквально во всем, — рассказывала биатлонистка. — Я все время не успевала, пыталась догонять, догонять, догонять. Мне кажется, я жила в постоянном стрессе, думая, что никогда не достигну цели, никогда не выйду на ноль — как со школой, так и с биатлоном. Так что первый год в гимназии вышел лихорадочным, но я многому научилась.

Груббен терпеливо работал с Марте, видя в ней потенциал. Это позволило Олсбю прогрессировать постепенно — без лишнего прессинга. Уже через год упорной работы Марте взяла две медали на юниорском чемпионате Норвегии.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

— Ее мотивация развивалась, становилась сильнее. А еще она любит соревноваться. Она реалистична и одновременно очень тверда в расстановке приоритетов. Ей просто хочется посмотреть, насколько высоко она сможет подняться, — говорил коуч.

По мнению Рогера, сильной стороной Олсбю является грамотное отношение к поражениям — они не могут сломить ее и выбить из колеи.

— Многие ощущают давление от ожиданий. С ней, конечно же, происходит то же самое, но ее отличает то, как она с этим справляется, — подчеркивал Груббен.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

Свадьба с лучшим другом и бешеная мотивация

Взлет Марте во взрослом биатлоне — очередная история про «через тернии к звездам». Долгое время Олсбю оставалась в тени яркой подруги по команде Тириль Экхофф.

А потом случился успех на Играх-2018 (по олимпийскому серебру в спринте и миксте), и отдельной главой — чемпионат мира в Антхольце-2020, где Марте собрала россыпь наград: пять золотых и две бронзовых. Семь медалей в семи гонках! Причем после «мира» Марте признавалась, что настраивалась хотя бы на одно золото.

— Мне дало преимущество то, что я всегда немного отставала от других. Я никогда не была лучшей, — так поясняет феномен своего взлета сама гонщица.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

Главной мотивацией, по словам норвежки, является ее семья. В первые годы в биатлоне самыми преданными болельщиками и советчиками Олсбю были родители и родной брат, который старше биатлонистки на шесть лет.

Чуть позже Олсбю встретила главного мужчину своей жизни — биатлониста Сверре Ройзеланда. До того, как сыграть свадьбу в августе 2018-го, Марте и Сверре встречались около 10 лет.

— Мой лучший друг стал моим мужем. И теперь я самая счастливая женщина на земле, — так подписала свадебный снимок биатлонистка.



Фото из инстаграма Марте Олсбю-Ройзеланд

В этом сезоне 30-летняя Марте Олсбю-Ройзеланд идет в лидерах общего зачета Кубка мира. Лишь в одной гонке сезона она выпала из топ-20. В остальных же норвежка демонстрирует феноменальную стабильность. Что ее мотивирует?

— Я по-прежнему чувствую, что мне есть куда расти, и мне хочется узнать, куда это меня приведет, — вот цитата Марте вам в ответ.