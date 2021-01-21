Один этаж, 86 «квадратов», две спальни. Проект со сметой - для тех, кто выбирает газосиликат

Источник материала: Tut.by

Самый распространенный и доступный материал для стен частных домов — газосиликатные блоки. Сколько будет стоить построить дом под ключ из них — узнали на примере проекта компактного дома на 86 квадратов по проекту Elka-2.

Проще не бывает

Более простой проект дома трудно представить — одноэтажный, с небольшим чердаком, без гаража.

— Конфигурация дома предельно простая — квадратная, что позволит построить дом очень быстро с применением простых материалов, — говорит архитектор студии «Территория» Дмитрий Устинович.





Форма крыши шатровая, площадь скатов — всего 175 м². Дом можно использовать как дачный вариант, а можно как место проживания небольшой семьи.





Планировка простая и функциональная. Под гостиную с обеденной и рабочей зонами кухни проектировщики выделили довольно большое пространство — почти 40 «квадратов». Из гостиной предусмотрен выход на открытую террасу, можно обустроить каминную зону.





В доме две спальни на 12,6 и 14,6 м². Между ними — совмещенный санузел на 5,6 м².

В небольшой котельной (3,8 м2) у входа в дом легко разместится газовый или конденсационный котел и стиральная машина.

В отделке дома проектировщики предлагают использовать декоративную штукатурку, имитирующую кирпич плитку и деревянный планкен.

Смета составлялась с учетом стоимости строительства дома под ключ, то есть с утеплением, отделкой фасада, окнами и входной дверью.

Сколько стоит фундамент?

При подсчете стоимости свайно-ростверкового фундамента учитывались земляные работы, о которых заказчики обычно «забывают», полагая, что эти затраты несущественные. На самом деле они на конкретном примере потянули на 1700 рублей. Если приплюсовать гидроизоляцию, утепление ростверка, то с материалами и работой он обойдется в 11 тысяч 620 рублей.

На ввод коммуникаций и материалы в смете отведено 675 рублей.

4 тысячи 864 рублей будет стоить сделать черновую стяжку по всей площади будущего дома с устройством усилений под перегородки.

К дому примыкает довольно большая терраса со стороны столовой и гостиной и крыльцо входной зоны. Их устройство (плюс отмостка по периметру фундамента) с работой и материалами обойдется в 8 тысяч 194 рубля.

На этом этапе можно позаботиться об обустройстве автономной канализации (бетонного септика) — с материалами и работой она будет стоить 2 тысячи 700 рублей.

Стены и перекрытие

Стены дома запроектированы из газосиликатного блока белорусского производства толщиной 400 мм. Для них понадобится 49 кубов блоков (на 4711 рублей). Плюс клей, рулонная гидроизоляция, доставка и разгрузка — 1830 рублей. Сложить стены (работа) будет стоить примерно 2 тысячи 150 рублей.



Так выглядит коробка дома (правда, из керамзитобетонных блоков). Фото: territoria.by

Перемычки над проемами обойдутся в 448 рублей. Бетонные работы (с материалами) по устройству монолитного пояса — 7 тысяч 600 рублей.

Внутренние перегородки предлагается сложить из кирпича. Это обойдется в 2 тысячи 400 рублей (из них стоимость работ — 1095 рублей).

Кладка вентиляционных каналов из керамзитобетонных блоков — 1600 рублей.

Устройство перекрытия с монтажом балок, черновым потолком и утеплением обойдется в 9 тысяч 228 рублей (с материалами).

Крыша

Еще один затратный этап — устройство кровли с покрытием металлочерепицей. Комплекс работ с монтажом стропильной системы, обрешетки и кровли оценен в 34 рубля за м2. Стоимость работ составит 6 тысяч 70 рублей. Кровельное покрытие с доборными элементами обойдется еще в 5 тысяч. Добавим стоимость пиломатериалов для стропилки, метизов, уголков, гидроизоляции, доставки, плюс стоимость работ и материалов подшивки карнизного свеса — и получим общую стоимость крыши: чуть более 21 тысячи рублей.

Дом под ключ

В итоге получаем готовую коробку с бетонной террасой и крыльцом за 80 тысяч 826 рублей.



Так выглядит коробка дома (правда, из керамзитобетонных блоков). Фото: territoria.by

Установка окон и дверей обойдется в 8 тысяч 272 рубля. Комплекс работ по утеплению фасада с штукатуркой и покраской — 7 тысяч 338 рублей.

Итоговая стоимость дома без внутренней отделки, но с теплыми стенами и перекрытием — 96 тысяч 436 рублей. Получается 1121 рубль (431 доллар) за «квадрат».