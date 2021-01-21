Конфликт в пробке после ДТП на МКАД: кто-то попробовал рвануть по обочине, водитель большегруза был против (видео)

Источник материала: Onliner

Вчерашняя авария на МКАД в районе Городской клинической больницы №10 вызвала серьезный затор на внешнем кольце. Две полосы из трех фактически оказались перекрыты для движения: время шло, обстановка накалялась.

Час, полтора

Для начала пару цитат из комментариев к новости о ДТП — для понимания обстановки на кольцевой в тот момент.

«Вот прям сейчас стою в этой пробке, уже час», — написал пользователь с ником tatleks1977.

«Не отвлекайтесь на телефон за рулем, сейчас стартанем», — ответил ему Ksn75.

«Я уже приехал, 1,5 часа протолкался», — добавил Oran_Gutang.

«Мужику на грузовичке респект!»

А вот что рассказал наш читатель с ником muzbit: «Побывал я в этой пробке, очень „культурные“ ... [водители] лезли по обочине, пока ехал, две машины скорой прорывались по обочине к месту ДТП. Особо ... [хитрые] пытались через территорию заправки объехать часть пробки. Передо мной ехал мужик на грузовичке и блокировал часть обочины, чтобы у особо ... [хитрых] не было желания занимать ту самую обочину, по которой проезжали скорые».

«Мужику на грузовичке респект!» — поддержал _Nokia.

«А потом какой-то лысый ... [водитель] на „Кукурузере“ белом пытался ... [нанести повреждения] фуроводу. Я с товарищем как раз мимо ехал, смотрю: ... [водитель] тянется к водителю фуры, хочет ударить. Тормознули, подошли, поддержали дальнобоя, обеспечили ему численную поддержку. Лысый сразу стал скромнее и отъехал», — добавил пользователь Брандашмыг.

И вот об этом эпизоде давайте-ка поподробнее.

Что там произошло

Правила дорожного движения запрещают ехать по обочине (п. 84). Есть некоторые исключения, но касаются они не всех и на случаи с заторами не распространяются. Возникает двоякая ситуация: с одной стороны, одной полосы на МКАД явно недостаточно, чтобы за адекватное время пропустить весь транспортный поток в вечерний час пик. Кто-то выезжает на обочину, закрывая глаза на правила, что, с другой стороны, напрягает остальных: тогда уж либо можно всем, либо нельзя никому — принцип равноправия.

И вот ехал по обочине белый Land Cruiser. Ехал, пока не уперся в большегруз, который эту обочину занял. Об инциденте корреспонденту Onliner рассказал наш читатель Александр.





— Ребята на фуре не пустили «обочечников». Те обиделись, выходили разбираться, — сообщил очевидец.

Как мы уже знаем, потасовки удалось избежать отчасти благодаря сторонней помощи. Хотя настрой, это видно на записи, у мужчин был серьезный.

По словам собеседника, за исключением водителя Land Cruiser, совсем немногие пытались схитрить и объехать остальных по обочине.

— Удивительно, но таких было не особо много, возможно, из-за того, что к тому моменту пробка относительно недавно образовалась. После съемки видео, минут через пять, проехали две скорые. Остальные все понимали: перестраивались в первый ряд и продолжали движение, — добавил наш читатель.

Напомним , что водитель MAN, участвовавший в аварии на МКАД, разыскивает очевидцев произошедшего. По версии ГАИ, он не справился с управлением и вошел в неуправляемый занос, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Honda, а затем наехал на разделительное ограждение. Сам же мужчина, его зовут Виктор, утверждает, что его грузовик занесло после удара в заднюю левую часть.

Связаться с водителем можно по телефону: +375 (29) 642-22-45.

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