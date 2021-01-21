Лидер стачки шахтеров: «Нужны ли Yara удобрения, которые производятся рабским трудом, кровью и даже жизнями?»

Источник материала: Салiдарнасць

ОАО «Беларуськалий» предлагает вернуться уволенным сотрудникам, чтобы не потерять крупного партнера.





Фото lider-press.by

Уволенные шахтеры не готовы забыть о нарушении своих прав. Об этом заявил «Салідарнасці» лидер стачки ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун в связи с появившимся пресс-релизом руководства компании.

— Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений, — говорится в пресс-релизе администрации.

Также там сказано о постоянных контактах по вопросам обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня работников с компанией Yara, представителей которой Беларуськалий готов принять для мониторинга производственных процессов.

Один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании и один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara готовится к заключению очередного пятилетнего контракта с белорусами.







— Несмотря на наши постоянные усилия, направленные на изменение ситуации через диалог, мы не наблюдаем значительного улучшения ситуации для работников Беларуськалия. Особую озабоченность вызывают многочисленные сообщения об увольнениях работников, мирно выразивших свои демократические права. Внешняя коммуникация компании также воспринимается нами как неполная.

Нынешняя ситуация для Yara неприемлема. Нам необходимо увидеть неминуемое и существенное улучшение условий и взаимоотношений с трудовыми коллективами Беларуськалия, прекращение применения репрессий, улучшение условий охраны труда», — заявлял в начале декабря 2020 года гендиректор норвежской компании Свейн Торе Холзетер.

Накануне в среду он провел онлайн переговоры со Светланой Тихановской, сообщает ее телеграм-канал.

— Требования рабочих намного шире, чем те, которые указаны в релизе от руководства. Они включают в себя остановку репрессий, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов. Мы полностью поддерживаем требования рабочих в стачке и будем работать с Yara, чтобы право рабочих на стачку было обеспечено, – заявила Тихановская по итогам переговоров.

Именно после них в тот же вечер в среду был опубликован официальный пресс-релиз руководства Беларуськалия.







— Этот пресс-релиз — просто пыль в глаза Yara. Как и множество других обещаний, которые даются в этой стране, а потом о них просто забывают. Мы не верим ни одному слову этого руководства! За все месяцы стачки оно к стачкому, кроме репрессий, никаких других мер не применяло, ни на какой диалог с нами никто не выходил, — отметил Анатолий Бокун.

Он напомнил, каким репрессиям постоянно подвергаются рабочие, которые хотят отстоять свои права, и подчеркнул, что больше 50 из ушедших в стачку шахтеров были незаконно уволены.

— Что значит, они готовы принять на работу с соответствующим заявлением? Люди же не просто так уходили в стачку. Мы выдвинули определенные требования . И пока их не выполнят, никто возвращаться на работу не готов.

Другое дело, что уволены мы были незаконно. Если «Белкалий» признает это и примет нас обратно, это не означает, что мы прекратим бороться за свои права, закроем глаза на нарушения техники безопасности, на давление руководства, дискриминацию, репрессии и насилие в стране. Мы же не рабы! — эмоционально замечает лидер стачки.

В настоящее время в ней около 120 человек. Буквально накануне Верховный суд оставил в силе решение Минского областного суда о признании действий, связанных с забастовкой на ОАО «Беларуськалий» в августе, незаконными.







(Митинг на Первом рудоуправлении, утро 17 августа)

— Не совсем понятно, как это может сочетаться с соблюдением прав рабочих? На встрече в сентябре с представителями Yara они нам сказали, что все их бизнес-партнеры должны соответствовать специальному кодексу.

Пока же ОАО «Беларуськалий» продолжает репрессии в отношении стачки и продолжает нарушать права работников, в том числе, не осуществляя должным образом охрану труда и техники безопасности, что приводит к потере здоровья и даже гибели сотрудников.

По сути, те удобрения, которые производятся, они производятся не только мозолем и потом рабочего, но и рабским трудом, кровью и даже жизнями. Нужна ли Yara продукция, которая получается таким путем? — задается вопросом Анатолий Бокун.