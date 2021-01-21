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В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна

21.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна

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  • 21.01.2021, 15:22
В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна

В стране заметно потеплеет.

В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета, сообщают naviny.by.

Как отмечают синоптики, в пятницу-воскресенье в республики столбик термометра будет находиться на отметках:

22 января

ночью -3..+2°С;

днем -1..+4°С.

23 января

ночью -2..+4°С;

днем 0..+5°С (на Брестчине до +7°С).

24 января

ночью -2..+4°С;

днем 0..+6°С.

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