Источник материала: Хартия'97

В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна 1 21.01.2021, 15:22

В стране заметно потеплеет.

В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета, сообщают naviny.by .

Как отмечают синоптики, в пятницу-воскресенье в республики столбик термометра будет находиться на отметках:

22 января

ночью -3..+2°С;

днем -1..+4°С.

23 января

ночью -2..+4°С;

днем 0..+5°С (на Брестчине до +7°С).

24 января

ночью -2..+4°С;

днем 0..+6°С.

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