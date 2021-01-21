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В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна
Источник материала: Хартия'97
В ближайшее время в Беларусь придет ранняя весна
В стране заметно потеплеет.
В ближайшие дни в Беларуси заметно потеплеет. Об этом говорит кратковременный прогноз Белгидромета, сообщают
Как отмечают синоптики, в пятницу-воскресенье в республики столбик термометра будет находиться на отметках:
22 января
ночью -3..+2°С;
днем -1..+4°С.
23 января
ночью -2..+4°С;
днем 0..+5°С (на Брестчине до +7°С).
24 января
ночью -2..+4°С;
днем 0..+6°С.
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В стране заметно потеплеет.
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