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Нацбанк Беларуси предоставил банкам ликвидность в объеме 426,8 млн. рублей

21.01.2021 15:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси провел кредитные аукционы в рамках поддержки ликвидности банков на сумму около 426 млн. рублей.

20 января Нацбанк проведен кредитный аукцион по объявленной процентной ставке 11,50 % годовых на срок 7 дней. К аукциону было допущено 5 заявок от 4 банков на общую сумму 26,75 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 26,75 млн. рублей.

Кроме того, регулятор провел кредитный аукцион по объявленной процентной ставке 9,75 % годовых на срок 180 дней. К аукциону было допущено 15 заявок от 15 банков на общую сумму 1164,4 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 400,0 млн. рублей.

 
 
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Нацбанк Беларуси провел кредитные аукционы в рамках поддержки ликвидности банков на сумму около 426 млн. рублей.
 
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