Начнет ли Кушнер криминальную войну?

Гомельчанин Александр Кушнеров, некогда считавшийся «главным» в Беларуси вором в законе, окончательно утратил свой авторитет в криминальном мире. Если ранее противники Саши Кушнера ограничивались высказыванием в его адрес угроз и оскорблений, в основном, в интернете, то теперь открыто перешли к рукоприкладству.





Александр Шульберт, он же Саша Шульц. Якобы за нападение на Кушнера живущие в Турции воры в законе обещали принять его в свою «семью». Несколько дней назад 54-летнего Кушнерова жестоко избили железными прутами и ногами в Минске, куда он перебрался из Гомеля пару лет назад. Сей факт экзекуции был записан на видео и выложен на YouTube-канал агентства «Прайм Крайм», по сведениям которого бойню устроил претендующий на воровской статус криминальный авторитетон же Саша Шульц. Якобы за нападение на Кушнера живущие в Турции воры в законе обещали принять его в свою «семью».





При этом все происходило на глазах его супруги, с которой он вечером выгуливал собаку. Примечательно, что «кушнеровцы» факт нападения на своего босса отрицают, называя его модным нынче словечком «фейк». Аналогичным образом повел себя и сам «пострадавший».





Как сообщает «Прайм Крайм», Александр Кушнеров «отрицает, что его побили. Об этом он сообщил дружественным ворам из бывшего окружения Гули: Пухлому, Роме, Нике. С другой стороны, как рассуждает Кушнер, если Шульц утверждает обратное, значит, он поднял руку на вора и является «с*кой», и по нему будет вынесено соответствующее решение».





В криминальном мире есть закон: всякий, кто поднял руку на вора в законе, должен заплатить кровью.





Нет сомнений, что в «лихих 90-х» такой ход развития событий следовало бы ожидать уже в ближайшее время, но времена нынче не те. Примечательно, что лет пять назад нападениям со стороны «кушнеровцов» подверглись их враги в лице «законников» Паштета Минского и Муму Слуцкого.





Первый сумел отбиться подвернувшейся под руку палкой, хотя, как говорят, имел при себе пистолет. Второго парализовали электрошокером, избили, отвезли за город и сбросили в канаву. Каких-то жестоких ответок не последовало, по крайней мере, о трупах, поднявших руку на воров в законе, ничего неизвестно. Вроде, все живы до сих пор.





Нападение на Сашу Кушнера, если оно действительно имело место, вообще из другой оперы. Ведь руку на него поднял его бывший «подчиненный». Саша Шульц в узких криминальных кругах и базах оперативников ГУБОПиК был известен как «смотрящий» за Беларусью, коим его назначил сам Кушнеров.





Весной 2019 года между Шульцем, рядом других «смотрящих» районных масштабов и Сашей Кушнером возник конфликт, как говорят, из-за «общака». Шульц собрался в «командировку» в Минск , чтобы серьезно поговорить с боссом, но 4 мая 39-летнего Шульца в Могилеве задерживает милиция во время покупки наркотика.





Официально сообщалось, что в автомобиле авторитета «нашли предметы, схожие с ручным пулеметом Калашникова, 15 патронов к нему, пневматический пистолет и охотничий нож». Правда, уголовное дело возбудили лишь за наркотики.





Свое задержание Шульц воспринял как подставу со стороны Кушнера и поклялся отомстить, как только выйдет на свободу. И, судя по всему, клятву свою сдержал.





По жанру воровских разборок, следующий ход должен сделать Саша Кушнер. Человек он жестокий, побывал в камере смертников, в 90-х за двойное убийство был приговорен к расстрелу, который ему заменили на 15 лет лишения свободы, и ему по силам (да и статус требует) начать локальную криминальную войну, чтобы как минимум наказать обидчиков.





При этом он должен оценить риски, понимая, что есть третья сила, которая в любой момент может развести конфликтующие стороны по камерам на долгие годы. В сегодняшней Беларуси, где «иногда не до законов», сделать это проще простого.