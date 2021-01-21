ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умерла бывшая жена Алена Делона

21.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Актриса Натали Делон скончалась на восьмидесятом году жизни, об известии сообщил сын звездной экс-пары Энтони.

Натали была замужем за Аленом Делоном с 1964 по 1968 годы, в браке у них родился сын Энтони.

"Покойся с миром, мама", - такой пост опубликовал Энтони в Instagram. От чего умерла Натали Делон, пока неизвестно.

© Photo : Instagram / Anthony Delon
Энтони Делон с матерью Натали

Настоящее имя Натали - Франсин Канова. Актриса была единственной официальной женой Алена Делона. Она снималась в кино, а также занималась режиссурой. Совместный фильм Натали и Алена "Самурай", снятый Жан-Пьером Мельвилем и выпущенный в 1967 году, пользовался большим успехом.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французская актриса Натали Делон состояла в супружеских отношениях с кинозвездой четыре года, у них есть общий сын.
 
Новости дня
Новости разные
 
Одна школа и садик не будут работать завтра в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by