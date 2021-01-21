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Умерла бывшая жена Алена Делона
21.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Актриса Натали Делон скончалась на восьмидесятом году жизни, об известии сообщил сын звездной экс-пары Энтони.
Натали была замужем за Аленом Делоном с 1964 по 1968 годы, в браке у них родился сын Энтони.
"Покойся с миром, мама", - такой пост опубликовал Энтони в Instagram. От чего умерла Натали Делон, пока неизвестно.
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Энтони Делон с матерью Натали
Настоящее имя Натали - Франсин Канова. Актриса была единственной официальной женой Алена Делона. Она снималась в кино, а также занималась режиссурой. Совместный фильм Натали и Алена "Самурай", снятый Жан-Пьером Мельвилем и выпущенный в 1967 году, пользовался большим успехом.
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Французская актриса Натали Делон состояла в супружеских отношениях с кинозвездой четыре года, у них есть общий сын.
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