Умерла бывшая жена Алена Делона

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Актриса Натали Делон скончалась на восьмидесятом году жизни, об известии сообщил сын звездной экс-пары Энтони.

Натали была замужем за Аленом Делоном с 1964 по 1968 годы, в браке у них родился сын Энтони.

"Покойся с миром, мама", - такой пост опубликовал Энтони в Instagram. От чего умерла Натали Делон, пока неизвестно.

Instagram / Anthony Delon © Photo : Энтони Делон с матерью Натали

Настоящее имя Натали - Франсин Канова. Актриса была единственной официальной женой Алена Делона. Она снималась в кино, а также занималась режиссурой. Совместный фильм Натали и Алена "Самурай", снятый Жан-Пьером Мельвилем и выпущенный в 1967 году, пользовался большим успехом.

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