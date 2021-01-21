ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одна школа и садик не будут работать завтра в Минске

21.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Школа и детский сад на улице Ольшевского в Минске не будут работать 22 января, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
ЮНИСЕФ призывает не закрывать школы, несмотря на пандемию

Речь идет о средней школе №81 и детском саде №411. Причина – аварийная ситуация на сетях теплоснабжения.

"По информации предприятия "Минские тепловые сети", 22 января планируется временное отключение горячего водоснабжения и отопления из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения по ул. Ольшевского, 70 и 74а", – говорится в сообщении.

Детей временно разместят в других учреждениях, расположенных поблизости. Для школьников будут организованы дежурные группы в школе №128 (ул. Ольшевского, 59). Дошколята из садика №411 могут отправиться в ясли-сад №401 (ул. Лынькова, 23е).

А школьные занятия перенесут: с пятницы 22 января на субботу 23-го. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за аварийной ситуации на сетях теплоснабжения 22 января детей на день переместят в другие учреждение неподалеку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили в Марокко неизвестный вид динозавра со странными зубами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by