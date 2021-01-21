Одна школа и садик не будут работать завтра в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Школа и детский сад на улице Ольшевского в Минске не будут работать 22 января, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Речь идет о средней школе №81 и детском саде №411. Причина – аварийная ситуация на сетях теплоснабжения.

"По информации предприятия "Минские тепловые сети", 22 января планируется временное отключение горячего водоснабжения и отопления из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения по ул. Ольшевского, 70 и 74а", – говорится в сообщении.

Детей временно разместят в других учреждениях, расположенных поблизости. Для школьников будут организованы дежурные группы в школе №128 (ул. Ольшевского, 59). Дошколята из садика №411 могут отправиться в ясли-сад №401 (ул. Лынькова, 23е).

А школьные занятия перенесут: с пятницы 22 января на субботу 23-го.