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Известный боец ММА Федор Емельяненко госпитализирован в Москве

21.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко госпитализирован в больницу 52-ю больницу Москвы, сообщили в медучреждении.

"У нас находится", - сказала РИА Новости собеседница агентства. Состояние Емельяненко не уточняется.

52-я московская больница специализируется на лечении пациентов с COVID-19.

Федор Емельяненко является легендарным бойцом смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. В середине 2000-х он неоднократно признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе. Всего в ММА он провел 45 боев, одержав 39 побед. Почти десять лет Емельяненко никто не мог одолеть. Болельщики дали ему прозвище "Последний император".

Последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года, победив нокаутом американца Куинтона Джексона.

 
Теги: Минск
 
 
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Федор Емельяненко является легендарным бойцом смешанных единоборств (ММА), почти десять лет спортсмен не знал поражений.
 
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