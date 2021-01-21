Известный боец ММА Федор Емельяненко госпитализирован в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко госпитализирован в больницу 52-ю больницу Москвы, сообщили в медучреждении.

"У нас находится", - сказала РИА Новости собеседница агентства. Состояние Емельяненко не уточняется.

52-я московская больница специализируется на лечении пациентов с COVID-19.

Федор Емельяненко является легендарным бойцом смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. В середине 2000-х он неоднократно признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе. Всего в ММА он провел 45 боев, одержав 39 побед. Почти десять лет Емельяненко никто не мог одолеть. Болельщики дали ему прозвище "Последний император".

Последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года, победив нокаутом американца Куинтона Джексона.