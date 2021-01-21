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Известный боец ММА Федор Емельяненко госпитализирован в Москве
21.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв - Sputnik. Известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко госпитализирован в больницу 52-ю больницу Москвы, сообщили в медучреждении.
"У нас находится", - сказала
52-я московская больница специализируется на лечении пациентов с COVID-19.
Федор Емельяненко является легендарным бойцом смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. В середине 2000-х он неоднократно признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе. Всего в ММА он провел 45 боев, одержав 39 побед. Почти десять лет Емельяненко никто не мог одолеть. Болельщики дали ему прозвище "Последний император".
Последний бой Емельяненко провел в декабре 2019 года, победив нокаутом американца Куинтона Джексона.
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Федор Емельяненко является легендарным бойцом смешанных единоборств (ММА), почти десять лет спортсмен не знал поражений.
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