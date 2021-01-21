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Голодающая студентка медуниверситета: жизнь Игоря Лосика должна быть сохранена

21.01.2021 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Студентка Белорусского государственного медицинского университета Маргарита Трафимович, которая объявила голодовку в знак солидарности с семьей политзаключенного блогера Игоря Лосика, прокомментировала БелаПАН свое решение.

 

Голодающая студентка медуниверситета: жизнь Игоря Лосика должна быть сохранена

 

«Я придерживаюсь голодовки лишь с той целью, чтобы Игорь прекратил ее, — заявила Трафимович. — Я считаю, что его жизнь должна быть сохранена, и вижу свой поступок единственным шагом, который могу со своей стороны совершить».

Студентка голодает с 19 января и, по ее словам, чувствует себя хорошо. Она отметила, что как будущий врач «считает здоровье и жизнь высшей ценностью и очень хочет, чтобы у семьи Лосика был отец и муж».

Утром 20 января телеграм-канал «Рупор БГМУ» сообщил, что в знак солидарности с Лосиком объявили голодовку две студентки медуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян.

Канал привел слова Арзуманян о том, что она будет голодать «столько времени, насколько хватит сил». «Я убеждена, что он (Игорь Лосик. — БелаПАН.) совершает ошибку, и вижу только один способ воздействия на его решение — присоединиться к голодовке», — написала девушка.

В этот же день стало известно, что два священника Белорусской православной церкви подали в главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета ходатайства о личном поручительстве в отношении Лосика. Эту информацию БелаПАН подтвердил адвокат блогера Дмитрий Лепретор.

Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь Лосику сохранить жизнь.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик голодает в жодинской тюрьме уже 38-й день. По словам адвоката, в последнее время состояние его здоровья ухудшилось — заключенный ощущает слабость, артериальное давление в течение дня нестабильное. По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что «будет голодать дальше».

Блогер находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

 
 
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Студентка Белорусского государственного медицинского университета Маргарита Трафимович, которая объявила голодовку в знак солидарности с семьей...
 
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