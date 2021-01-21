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Минчанин Юрий Савицкий приговорен к трем годам «химии» за участие в акции протеста 9 августа

21.01.2021 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Октябрьского района Минска приговорил члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Савицкого к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Минчанин Юрий Савицкий приговорен к трем годам «химии» за участие в акции протеста 9 августа

Савицкий был обвинен по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) за участие в акции протеста 9 августа. Дело рассмотрел судья Александр Руденко.

На допросе в суде обвиняемый признал вину в том, что участвовал в акции протеста 9 августа и выкрикивал лозунги, но подчеркнул, что не блокировал движение транспорта и «в массовых беспорядках не участвовал». В суде он также заявил, что был сильно избит при задержании.

Белорусские правозащитники признали Савицкого политзаключенным.

Минчанин Юрий Савицкий приговорен к трем годам «химии» за участие в акции протеста 9 августа

Минчанин Юрий Савицкий приговорен к трем годам «химии» за участие в акции протеста 9 августа

 

Фото Андрея Шавлюго

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Октябрьского района Минска приговорил члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Савицкого к трем годам ограничения свободы с направлением в...
 
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