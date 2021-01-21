Минчанин Юрий Савицкий приговорен к трем годам «химии» за участие в акции протеста 9 августа

Суд Октябрьского района Минска приговорил члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Савицкого к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает правозащитный сайт spring96.org .





Савицкий был обвинен по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) за участие в акции протеста 9 августа. Дело рассмотрел судья Александр Руденко.

На допросе в суде обвиняемый признал вину в том, что участвовал в акции протеста 9 августа и выкрикивал лозунги, но подчеркнул, что не блокировал движение транспорта и «в массовых беспорядках не участвовал». В суде он также заявил, что был сильно избит при задержании.

Белорусские правозащитники признали Савицкого политзаключенным.









Фото Андрея Шавлюго