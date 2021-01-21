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Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х

21.01.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вернуть квартире атмосферу 1970-х и в то же время подчеркнуть современность интерьера — таково было требование заказчиков. Специалисты компании Ubalt Architectes решили задачу с помощью популярных материалов той эпохи, которые разбавили яркие актуальные акценты и дали возможность трансформировать пространство.

Лофт расположен в бывшем промышленном здании 1970-х годов, которое сейчас превращено в многофункциональный комплекс. Помимо жилья здесь разместились и офисы, и бассейн, и даже театр. Заказчик захотел интерьер в духе того десятилетия, когда дом был возведен, но при этом он должен был выглядеть современно, а не как попытка подделать эпоху. Для этого авторы проекта использовали в оформлении бетон, оргстекло, металл и плексиглас — материалы, популярные полвека назад.

Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х

Как положено в лофте, интерьер решен как открытое пространство. В изолированные помещения выделены лишь зоны, требующие уединения: спальни (их тут четыре) и ванные комнаты. Интересным нюансом является зимний сад, который устроили в гостиной на втором уровне. Для его обслуживания предназначена металлическая лестница. Отдельно хозяева попросили заложить возможность трансформации пространства. В итоге, например, ту же гостиную можно легко преобразовать в выставочный холл или офис. Получилось необычно, хотя и несколько стерильно.

Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х
Квартира дня. Необычный лофт в стиле 1970-х

 

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