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Суд Калифорнии отказал Wargaming в иске к Press Fire Games
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Источник материала:
Onliner
Белорусская компания Press Fire Games сообщила об удовлетворении ходатайства по отказу Wargaming в иске в Окружном суде Соединенных Штатов Центрального округа Калифорнии.
Судя заключил что рассмотрение спора между Wargaming и Press Fire Games в США не будет «соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия». И вот почему:
- Защита от иска в иностранном государстве может наложить существенное бремя на PFG («БлицТим») как компанию — нерезидента США.
- Разрешение в суде США этого спора не является наиболее эффективным (с точки зрения того, где, вероятнее всего, будут находиться свидетели и доказательства по делу).
- Суд также отметил, что Wargaming уже обращалась за защитой своих авторских прав и прав на товарные знаки в суды Беларуси и Кипра.
- Существует конфликт с суверенитетом Беларуси, в суде которой «Варгейминг» уже подала и проиграла пять исков, связанных с предполагаемым нарушением прав на ее исходный код.
В Press Fire Games выразили надежду, что это поможет вернуть игру Battle Prime в Google Play, которую Google удалила из цифрового магазина.
В конце прошлого года Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении иска Wargaming к своим бывшим сотрудникам, которые основали студию Press Fire Games.
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Белорусская компания Press Fire Games сообщила об удовлетворении ходатайства по отказу Wargaming в иске в Окружном суде Соединенных Штатов Центрального округа...
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