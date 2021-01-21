Суд Калифорнии отказал Wargaming в иске к Press Fire Games

Источник материала: Onliner

Белорусская компания Press Fire Games сообщила об удовлетворении ходатайства по отказу Wargaming в иске в Окружном суде Соединенных Штатов Центрального округа Калифорнии.

Судя заключил что рассмотрение спора между Wargaming и Press Fire Games в США не будет «соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия». И вот почему:

Защита от иска в иностранном государстве может наложить существенное бремя на PFG («БлицТим») как компанию — нерезидента США. Разрешение в суде США этого спора не является наиболее эффективным (с точки зрения того, где, вероятнее всего, будут находиться свидетели и доказательства по делу). Суд также отметил, что Wargaming уже обращалась за защитой своих авторских прав и прав на товарные знаки в суды Беларуси и Кипра. Существует конфликт с суверенитетом Беларуси, в суде которой «Варгейминг» уже подала и проиграла пять исков, связанных с предполагаемым нарушением прав на ее исходный код.

В Press Fire Games выразили надежду, что это поможет вернуть игру Battle Prime в Google Play, которую Google удалила из цифрового магазина.

В конце прошлого года Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении иска Wargaming к своим бывшим сотрудникам, которые основали студию Press Fire Games.