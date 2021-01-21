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В информационной компании БелаПАН поменялся директор

21.01.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В информационной компании БелаПАН поменялся директор
Ирина Левшина. Фото: reform.by
18 января Дмитрий Новожилов, руководивший ЗАО «БелаПАН» с июня 2018 года, написал заявление об уходе с должности.

Дмитрий Новожилов также подписал приказ о том, что до назначения нового директора его обязанности исполняет главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, сообщает сайт компании.

21 января совет акционеров ЗАО «БелаПАН» утвердил заявление Новожилова об увольнении и назначил Левшину директором компании. Одновременно она остается главным редактором БелаПАН.

Напомним, 14 января в офисе БелаПАН прошел обыск, который длился около трех часов. Изъяты рукописные записи, финансовая документация, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки. Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста Андрея Александрова. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН.

Негосударственная информационная компания БелаПАН была основана 19 ноября 1991 года. До июня 2018 г. ее руководителем был Алесь Липай. Он умер в августе 2018 года.
 
 
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Негосударственная информационная компания БелаПАН была основана 19 ноября 1991 года.
 
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