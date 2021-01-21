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Ирина Левшина. Фото: reform.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В информационной компании БелаПАН поменялся директор Негосударственная информационная компания БелаПАН была основана 19 ноября 1991 года.

также подписал приказ о том, что до назначения нового директора его обязанности исполняет главный редактор БелаПАН, сообщает сайт компании.21 января совет акционеров ЗАО «БелаПАН» утвердил заявление Новожилова об увольнении и назначил Левшину директором компании. Одновременно она остается главным редактором БелаПАН.Напомним, 14 января в офисе БелаПАН прошел обыск, который длился около трех часов. Изъяты рукописные записи, финансовая документация, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки. Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении журналиста. В 2014—2018 годах он занимал должность заместителя директора БелаПАН.Негосударственная информационная компания БелаПАН была основана 19 ноября 1991 года. До июня 2018 г. ее руководителем был. Он умер в августе 2018 года.