Юлия Слуцкая: На своей шкуре почувствовала, как при одном БТ невозможно узнать о происходящем

Источник материала: Салiдарнасць

Дочь основательницы «Пресс-клуба» получила первое письмо от мамы.

Это письмо стало первым за более, чем 20 дней, которые медиаменеджер Юлия Слуцкая находится в заключении.





— Открываю вчера почтовый ящик, и в руки мне начинают сыпаться конверты. Сразу семь! От мамочки, Пети и Сергея Ольшевского. Держу эти конверты в руках, прижимаю к себе, слезы текут, и понимаю, что вот оно — счастье, — поделилась Александра радостью в соцсетях.

Письма, которые она получила, были написаны сразу после Нового года. В одном из них Юлия Слуцкая рассказала, как они с сокамерницами отмечали Новый год: «Нарвали руками салат оливье, сделали бутерброды с рыбой, а в шесть часов вечера чокнулись алюминиевыми кружками с шипучими витаминами, пожелали друг другу поскорее обнять своих родных».

Также Слуцкая описала, как теперь проходит ее обычный день. Вот выдержки из этого письма.

«Опишу тебе мои странные дни. В 6.00 громко звучит короткая сирена, и включается верхний свет. Уже в 6.05 через кормушку подаются миски с кашей. Чаще всего я беру пустую миску, и завариваю там каши, которые ты мне передала. Нужно пошевеливаться, так как в 6.50 миски и ложки заберут. На день останется только кружка. Она такая же алюминиевая, как миски и ложка, и без ручки. Губы об не обжигаются, даже когда кофе или чай уже остыли.

В 8 утра проверка. До этого времени нужно успеть поесть, помыться, переодеться и привести себя в порядок. Это не просто, потому что тоже самое делают еще семь человек. Пространство очень тесное, и в нашем распоряжении одна раковина и один туалет. Поэтому тут очень важно, чтобы все действовали слаженно. Мы научились.

Одновременно дежурный — одна из нас — убирает камеру: подметаем и моем пол, моем кружки, раковину и туалет. Девочки умудряются даже успеть накраситься».

«С 9 до 10 у меня первая тренировка — разминка, приседания, упражнения на косые мышцы, пресс, спина, растяжка. Правда, многие упражнения пришлось адаптировать под тесное пространство. Некоторые приходится делать прямо на нарах. Дальше, до 13.00 в будние дни могут водить в кабинеты — к адвокатам или следователям. Иногда водят на прогулку. К сожалению, мы ходим очень редко».

«Расскажу о прогулке: это совсем не похоже на прогулки в тюрьмах в американских фильмах. Каждую камеру выводят в отдельный маленький бетонный дворик-колодец. Видно только небо сверху, и колючая проволока. Там совсем нет места для того, чтобы подвигаться или побегать. И когда идет дождь, в этих бетонных колодцах действительно сыро. Но я все равно гуляла бы каждый день, будь моя воля. Стараюсь бегать на месте, прыгать, приседать»

«В 13.00 — обед. Я ем только суп с хлебцом — тот, что ты передала мне, или тюремный. На десерт — яблоко. Из занятий у меня чтение, удалось заказать в библиотеке аж две книги. Еще тут в камере есть Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Час в день читаю его. Это, конечно, прописные истины, но помогает настроиться. Еще в камере есть разговорная грамматика английского языка. Стараюсь проходить по 2-3 урока в день. Ну, и письма, конечно. Пишу каждый день».

«С утра до вечера здесь включен телевизор. В основном БТ. На своей шкуре почувствовала то, что и так хорошо знала: не имея информации из других источников, совершенно невозможно представить себе, что же происходит на самом деле. И даже твердо зная, что что-то происходит, кажется, что это не так. Кажется, что вокруг тишь да благодать, и только нас изолировали, как вредных для этой благодати субъектов».

«Еще из развлечений — мои девочки-соседки. Они все время балуются и шалят. То кривляются, то танцуют, то друг друга поддразнивают, то поют караоке вместе с телеком. Сначала мне было тяжело. Но теперь я понимаю, что это скорее отвлекает и развлекает. В 18.00 ужин, а в 22.00 отбой. Яркий свет и телевизор вырубаются, и можно остаться с собой наедине».

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