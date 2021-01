Узгорак, на які паднялася Аманда Горман. Хто яна?

Источник материала: Свабода

Аманда Горман прачытала паэму пад загалоўкам «The Hill We Climb» («Узгорак, на які падымаемся»). Гэты твор яна напісала неўзабаве пасьля прэзыдэнцкіх выбараў у ЗША 3 лістапада 2020 і, як адзначае артыкул у Вікіпэдыі, унесла ў яе важныя дапаўненьні пасьля захопу Капітолію 6 студзеня 2021 пратэстоўцамі, якія падтрымлівалі Дональда Трампа.

Аманда Горман стала шостым па ліку і наймаладзейшым паэтам, якога папрасілі прачытаць свой твор на прэзыдэнцкай інаўгурацыя ў ЗША. Гэтая традыцыя пачалася ў 1961 годзе, калі на інаўгурацыі Джона Кэнэдзі свой твор прачытаў Робэрт Фрост, адзін з найбольш вядомых амэрыканскіх паэтаў ХХ стагодзьдзя. Потым «інаўгурацыйная паэзія» чыталася яшчэ чатыры разы, на інаўгурацыях Біла Клінтана і Барака Абамы.

Аманда Горман (нар. 1998) годзе выдала свой першы паэтычны зборнік – «The One for Whom Food Is Not Enough» («Той, для каго ежы недастаткова») – у 2015 годзе. У 2017 годзе Бібліятэка Кангрэсу ЗША надала ёй тытул Нацыянальнага моладзевага паэта-ляўрэата ЗША (гэты тытул быў уведзены якраз у тым годзе).

Аманда Горман нарадзілася і жыве ў Лос-Анджэлесе, выхавала яе маці-настаўніца. Яе блізьнячая сястра Габрыэла – таксама грамадзкая актывістка, як і Аманда. У паэзіі і актывізьме Аманда Горман галоўную ўвагу надае праблемам дыскрымінацыі, фэмінізму, грамадзкай маргіналізацыі.