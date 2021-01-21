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Навострили лыжи: в Беларуси возродили производство спортивного инвентаря

21.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском поселке Телеханы возродили производство лыж – там их выпускали со времен СССР. Спортинвентарем пользовались многие советские спортсмены. Со временем предприятие угасло, но за последний год пустующий цех превратился в уникальное производство. На нем побывала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

От советского прошлого осталось только название – в честь поселка Телеханы. Эти лыжи «едут» по новому пути.

Сердце инвентаря – клин – мастерят из осины. Для производства самой важной детали отвели целый цех. Сначала заготовки осматривают на дефекты. Их распознает и удаляет техника. Затем готовую деталь распиливают и склеивают. Так убирают внутреннее напряжение древесины, и клин становится прочным.

«Это очень важная часть в лыже. Процесс изготовления клина очень емкий. Для этого нужно вот это все оборудование», – объяснила начальник цеха Екатерина Хомушко.

Все станки изготовили под заказ. В Беларуси, Европе, Китае и США. На них можно выпускать почти два десятка видов лыж. Под любой вес и рост. Еще одно нововведение – дерево соединили с пластиком.

Из этой крошки получают пластмассовые детали – носок и пятку. Сейчас специалисты разрабатывают скользящий слой. Большинство операций по сборке выполняются автоматически. Но, чтобы управлять техникой, персонал готовили несколько месяцев.

«У нас преимущественно молодой коллектив. Обучение проходит от трех месяцев. Оборудование, в основном, с программным обеспечением. Иногда возникают сложности, но руководство нам оплачивает курсы», – рассказал мастер цеха Вадим Гончаревич.

Средняя стоимость пары лыж – около 30 долларов, это гораздо дешевле зарубежных. Перед тем, как открыть производство, специалисты изучили технологии конкурентов. Но уверяют, отечественный продукт – не аналог. Товар исключительно белорусский. Со своими коммерческими тайнами.

«Лыжи – это многослойная конструкция, где используются и стекловолокно, и углеволокно. Разное сочетание эпоксидных клеев, разное сочетание смол. У нас, конечно, своя конструкция. Мы ни у кого не копировали. На базе технологического университета была создана рабочая группа, которая занималась разработкой», – подчеркнул замдиректора производственно-торгового предприятия Станислав Радюкевич.

Сейчас белорусские лыжи, в основном, делают для массового использования. При этом уже работают над созданием профессионального инвентаря. Задача на ближайший год – проложить лыжню в Россию и Европу.



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Средняя стоимость пары лыж – около $30, что гораздо дешевле зарубежных. Сейчас их делают для массового использования. Однако ведется работа над созданием...
 
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