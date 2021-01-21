Источник материала: Хартия'97

В белорусской промышленности трещат склады и растут долги 21.01.2021, 16:13

Чиновники опубликовали итоги работы промышленности в 2020 году.

В целом положение отрасли весьма тревожное, пишет сайт banki24.by .

За 2020 год промышленное производство сократилось на 0,7%. При этом в начале прошлого года Минэкономики закладывало в прогноз рост на 2,2%.

Среди отраслей промышленности самый большой спад в 2020 году показали нефтепереработка (минус 10,8%), металлургия (минус 9,1%) и машиностроение (минус 8,9%).

В нефтепереработке тяжелые времена пришлись на 1 квартал, когда были проблемы с поставками российской нефти. Со 2 квартала началось постепенное улучшение ситуации.

В машиностроении проблемной точкой стал жодинский БЕЛАЗ. В 2020-м производство карьерных самосвалов по Беларуси упало на 58%.

В металлургической отрасли валообразующее предприятие — это Белорусский металлургический завод в Жлобине. По Гомельской области выпуск в металлургии сократился на 4,6% к 2019 году.

Уровень складских запасов в промышленности измеряется двояко — как в денежном выражении, так и в процентах к среднемесячному выпуску. В первом варианте запасы готовой продукции на 1 января составили 5,075 млрд BYN, во втором — 65,3%.

В 2020 году власти использовали «креативные» административные методы борьбы со складскими запасами. Минфин пошел на выпуск 300 млн BYN облигаций, которые были задействованы для финансирования закупки техники у предприятий машиностроения.

Финансовые результаты поступают с лагом в месяц к производственным. За 11 месяцев выручка крупных и средних предприятий промышленности выросла в номинале всего на 2,2%. С поправкой на инфляцию реальная выручка сократилась к 2019 году.

Средняя рентабельность продаж по промышленности составила 9,3%. Однако этот показатель как средняя температура по больнице.

Лучше ситуацию раскрывает распределение предприятий по рентабельности. По итогам 11 месяцев 46,1% флагманов промышленности были либо убыточны, либо имели рентабельность в пределах 0–5%. Доля высокорентабельных компаний (30+%) составила лишь 1,8%.

Чистая прибыль в промышленности сократилась на 40,7% до 3,295 млрд BYN. При этом не все убытки 2020 года были отражены в финансовом результате благодаря указу об особом порядке списания курсовых разниц.

Суммарные долги промышленности на 1 декабря составили 76,3 млрд BYN и это максимальная сумма долга за историю ведения подсчетов. С начала 2020 года долги выросли на 17,3%, в основном за счет девальвации рубля.

В 2020 году промышленные предприятия направили на погашение кредитов и займов 42,7 млрд BYN (+16,3% к 2019-му). На эти цели промышленники затратили эквивалент 37,7% выручки.

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