Источник материала: Хартия'97

Что известно об архитекторе дворца Путина 21.01.2021, 16:00

Ланфранко Чирилло

История итальянца, который спроектировал комплекс стоимостью более 1 миллиарда долларов.

Расследование Алексея Навального – самая полная хроника строительства «дворца Путина». О самом дворце стало известно давно – еще в 2010 году. Известно и имя его архитектора – это итальянец Ланфранко Чирилло. Об этом человеке выходили расследования, он даже давал интервью. Мы попытались связаться с архитектором дворца, чтобы задать ему вопросы, например, про стоимость строительства, которую Навальный оценил в 100 миллиардов рублей. Однако помощница Чирилло на наши просьбы о комментарии не ответила, сообщает currenttime.tv .

«Я думаю, что моя история очень интересна, потому что это типичная история о том, как эмигрант приехал в страну и получил результат», – говорил Чирилло.

Архитектор монументального здания, которое теперь известно как «дворец Путина», – итальянец Ланфранко Чирилло. Впервые его историю рассказал журнал The New Times в 2012 году.

Чирилло приехал в Москву в 90-х, открыл небольшую студию. Ему тогда было немногим больше тридцати лет. Молодой итальянский архитектор строил офисы для миллиардеров – например, для Вагита Алекперова, главы нефтяной компании «Лукойл», и дома для российской номенклатуры в элитных поселках на Рублевском шоссе. К 2012 году в мастерской у Чирилло работали 120 человек.

«Ничего странного, ничего тайного, все люди хотят копаться, хотят найти интригу. А я просто люблю работать здесь, зарабатывать деньги», – отмечал Чирилло.

Журналисты The New Times не смогли найти проекты Чирилло в Италии. Ничего не знали о нем и московские архитекторы. Тогдашний главный архитектор Москвы Александр Кузьмин поднял архивы за 15 лет: мастерская Чирилло в них упоминалась только один раз.

«Кто надо меня знает», – парировал Чирилло в телефонном интервью.

Интервью с Чирилло в 2015 году удалось записать Радио Свобода. Строительство «дворца Путина» Чирилло комментировать тогда отказался, но рассказал, что проектировал офисы и дома для 43 российских миллиардеров. Чирилло, по его словам, работал и на «Газпром», и на компанию «Новатэк», совладельцем которой был друг Владимира Путина Геннадий Тимченко.

«Мы продавали больше чем архитектуру, мы продавали стиль жизни», – сказал Чирилло.

В интервью 2015 года Чирилло рассказал, что получил диплом в одном из университетов Венеции, но подтвердить его в России не смог. Поэтому своим именем он проекты не подписывает. В начале своей работы в России он ставил инициалы BIA. Российские клиенты думали, что это свидетельство его аристократического происхождения. По словам Чирилло, расшифровка была такая: бедный итальянский архитектор. В 2015 году на него работали уже 200 человек и 600 субподрядчиков. Офис находился на Фрунзенской набережной в Москве, недалеко от Кремля.

«Мечтал о русском гражданстве, обратился на ФМС, написал письмо – и получил гражданство», – сказал Чирилло.

В 2014 году указом Владимира Путина Ланфранко Чирилло получил российское гражданство. В интервью итальянской прессе Чирилло признавался, что в Италии его замучила налоговая. Быть налоговым резидентом России куда комфортнее.

«Если в России самые важные люди в стране спят на итальянских простынях, среди итальянской мебели и итальянских произведений искусства, я счастлив, что это моя заслуга», – уверял он.

«Дворец Путина» Чирилло не комментирует, но свою причастность к его возведению не отрицает. В 2011 году в итальянской прессе вышла статья, посвященная тому самому 80-метровому мосту, который во «дворце Путина» ведет к чайному домику.

«Я не могу забыть первый раз, когда заказчик прибыл на место, – говорил Чирилло. – Его окружили телохранители и свита. Увидев деревянный мост, они колебались, боялись на него ступить. Чтобы разрядить ситуацию, я сел за руль своего тяжелого Range Rover и проехал по мосту туда и обратно. Выйдя из машины, заказчик со своей свитой прошел по мосту, шутя и смеясь, подпрыгнул на нем и сказал: «Он держится. Как долго мост будет служить?» Я сказал: гарантирую, что наши дети и наши внуки смогут пройти по этому мосту».

Ланфранко Чирилло так полюбил черноморское побережье, что и сам приобрел там дом – недалеко от «дворца Путина». Об этом писала «Новая газета» и рассказывал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Более того, вместе с Татьяной Кузнецовой, которая взяла на себя роль официального заказчика строительства дворца, Ланфранко Чирилло стал совладельцем банка. Чем этот банк занимался – неясно. В 2020 году его признали банкротом.

Последняя известная архитектурная амбиция Чирилло – проект парламентского центра для российской Госдумы 2015 года. Он был выполнен в стиле Таврического дворца. Однако депутаты проект забраковали. Что сейчас строит Ланфранко Чирилло – неизвестно.

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