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Ученые обнаружили в Марокко неизвестный вид динозавра со странными зубами

21.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Марокко неизвестный вид динозавра со странными зубами

  • 21.01.2021, 15:43
  • 1,035
Ученые обнаружили в Марокко неизвестный вид динозавра со странными зубами
Фото с сайта University of Bath

Эта древняя морская рептилия обитала на Земле 69 миллионов ли лет назад.

Новый для науки вид (и род) мозазавра Xenodens calminechari идентифицировали по окаменелостям, найденным в Марокко, пишет vokrugsveta.ua.

Рептилия мелового периода обладала ножевидными зубами. Они плотно прижимались друг к другу, образуя зазубренное лезвие, как у некоторых акул.

Такое строение челюсти позволяло небольшому, проворному мозазавру размером с морскую свинью, рассекать рыбу пополам. А также – истреблять более массивных морских животных, чем он сам. Зубы-лезвия, вероятно, позволяли животному поглощать очень много добычи.

Мозазавры представляли собой группу ящериц, которые вели водный образ жизни.

К концу мелового периода мозазавры претерпели адаптивную диверсификацию и продемонстрировали широкий диапазон размеров тела, стилей передвижения и рационов питания.

Новый вид мозазавров обитал на нашей планете около 69 миллионов лет назад.

Названное исследователями Xenodens calminechari, животное было размером с морскую свинью: около 1,6 м (не путать с морской свинкой – грызуном). Тогда как более крупные виды мозазавров достигали в длину 10 метров.

В те далекие времена побережье Африки омывали самые опасные моря в мире, отметил доктор Ник Лонгрич, палеонтолог из Центра эволюции Милнера при Университете Бата (Великобритания).

Такого разнообразия морских хищников в тот период не наблюдалось больше нигде, добавил он. Новый мозазавр пополнил быстро растущий список морских рептилий, которые были описаны в последнее время.

В теплых водах у берегов современного Марокко обитало огромное количество мозазавров, продолжил исследователь. Некоторые из них были огромными, глубоко ныряющими хищниками, такими как современные кашалоты.

Другие обладали огромными зубами и вырастали до 10 м в длину, подобно косаткам – высшим хищникам. Третьи питались моллюсками и были не больше современных каланов (морских выдр): 1-1,5 м.

Мозазавр с акульими зубами – удивительный вид. Это животное выглядело, как фантастическое существо, выдуманное художником, добавил к сказаному доктор Нур-Эддин Джалил, палеонтолог из Национального музея естественной истории в Париже.

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Эта древняя морская рептилия обитала на Земле 69 миллионов ли лет назад.
 
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