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Ученые обнаружили в Марокко неизвестный вид динозавра со странными зубами
Источник материала: Хартия'97
Ученые обнаружили в Марокко неизвестный вид динозавра со странными зубами
Эта древняя морская рептилия обитала на Земле 69 миллионов ли лет назад.
Новый для науки вид (и род) мозазавра Xenodens calminechari идентифицировали по окаменелостям, найденным в Марокко, пишет
Рептилия мелового периода обладала ножевидными зубами. Они плотно прижимались друг к другу, образуя зазубренное лезвие, как у некоторых акул.
Такое строение челюсти позволяло небольшому, проворному мозазавру размером с морскую свинью, рассекать рыбу пополам. А также – истреблять более массивных морских животных, чем он сам. Зубы-лезвия, вероятно, позволяли животному поглощать очень много добычи.
Мозазавры представляли собой группу ящериц, которые вели водный образ жизни.
К концу мелового периода мозазавры претерпели адаптивную диверсификацию и продемонстрировали широкий диапазон размеров тела, стилей передвижения и рационов питания.
Новый вид мозазавров обитал на нашей планете около 69 миллионов лет назад.
Названное исследователями Xenodens calminechari, животное было размером с морскую свинью: около 1,6 м (не путать с морской свинкой – грызуном). Тогда как более крупные виды мозазавров достигали в длину 10 метров.
В те далекие времена побережье Африки омывали самые опасные моря в мире, отметил доктор Ник Лонгрич, палеонтолог из Центра эволюции Милнера при Университете Бата (Великобритания).
Такого разнообразия морских хищников в тот период не наблюдалось больше нигде, добавил он. Новый мозазавр пополнил быстро растущий список морских рептилий, которые были описаны в последнее время.
В теплых водах у берегов современного Марокко обитало огромное количество мозазавров, продолжил исследователь. Некоторые из них были огромными, глубоко ныряющими хищниками, такими как современные кашалоты.
Другие обладали огромными зубами и вырастали до 10 м в длину, подобно косаткам – высшим хищникам. Третьи питались моллюсками и были не больше современных каланов (морских выдр): 1-1,5 м.
Мозазавр с акульими зубами – удивительный вид. Это животное выглядело, как фантастическое существо, выдуманное художником, добавил к сказаному доктор Нур-Эддин Джалил, палеонтолог из Национального музея естественной истории в Париже.
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Эта древняя морская рептилия обитала на Земле 69 миллионов ли лет назад.
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